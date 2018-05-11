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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

"الصحة العالمية" تؤكد ضرورة الحذر في لبنان لمواجهة كورونا

أشارت إلى زيادة توفير الفحوصات المخبرية والمعالجات اللازمة

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة توخي الحذر في لبنان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنقيطي في تصريح لها اليوم: لبنان ما زالت قادرة حتى الآن على الالتزام بخطة محكمة ومنسقّة للاستجابة لفيروس كورونا.

وشددت على الحاجة إلى توخي الحذر مواصلة تقديم الدعم اللازم لأن مرحلة تفشي الجائحة لم تنته بعد.

وأضافت: منظمة الصحة العالمية تتعاون مع المؤسسات الطبية اللبنانية على زيادة القدرة لتوفير الفحوصات المخبرية والمعالجات اللازمة وخاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات الطبية.

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"الصحة العالمية" تؤكد ضرورة الحذر في لبنان لمواجهة كورونا
سبق

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة توخي الحذر في لبنان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنقيطي في تصريح لها اليوم: لبنان ما زالت قادرة حتى الآن على الالتزام بخطة محكمة ومنسقّة للاستجابة لفيروس كورونا.

وشددت على الحاجة إلى توخي الحذر مواصلة تقديم الدعم اللازم لأن مرحلة تفشي الجائحة لم تنته بعد.

وأضافت: منظمة الصحة العالمية تتعاون مع المؤسسات الطبية اللبنانية على زيادة القدرة لتوفير الفحوصات المخبرية والمعالجات اللازمة وخاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات الطبية.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
03:08 PM

"الصحة العالمية" تؤكد ضرورة الحذر في لبنان لمواجهة كورونا

أشارت إلى زيادة توفير الفحوصات المخبرية والمعالجات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة توخي الحذر في لبنان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنقيطي في تصريح لها اليوم: لبنان ما زالت قادرة حتى الآن على الالتزام بخطة محكمة ومنسقّة للاستجابة لفيروس كورونا.

وشددت على الحاجة إلى توخي الحذر مواصلة تقديم الدعم اللازم لأن مرحلة تفشي الجائحة لم تنته بعد.

وأضافت: منظمة الصحة العالمية تتعاون مع المؤسسات الطبية اللبنانية على زيادة القدرة لتوفير الفحوصات المخبرية والمعالجات اللازمة وخاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات الطبية.

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