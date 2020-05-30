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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

تزامناً مع العودة للمساجد.. الشؤون الإسلامية تبث 10 ملايين رسالة sms

تضمّنت الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية.. نصائح وتوجيهات بعدة لغات

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عشرة ملايين رسالة نصية (sms) عبر شركة موبايلي تضمنت الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد إنفاذاً لأمر السامي الكريم بفتح المساجد بالمملكة عدا مدينة مكة المكرمة يوم غد الأحد الثامن من شهر شوال الجاري.

وتضمّنت الرسائل التوعوية التي تم بثها وبعدة لغات عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء، كما قدمت الوزارة شكرها وتقديرها لشركة موبايلي لتعاونها ومبادرتها ببث هذه الرسائل التوعوية بالمجان لمشتركيها في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية.

وكثفت وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع فتح المساجد يوم غد الأحد.

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تزامناً مع العودة للمساجد.. الشؤون الإسلامية تبث 10 ملايين رسالة sms
سبق

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عشرة ملايين رسالة نصية (sms) عبر شركة موبايلي تضمنت الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد إنفاذاً لأمر السامي الكريم بفتح المساجد بالمملكة عدا مدينة مكة المكرمة يوم غد الأحد الثامن من شهر شوال الجاري.

وتضمّنت الرسائل التوعوية التي تم بثها وبعدة لغات عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء، كما قدمت الوزارة شكرها وتقديرها لشركة موبايلي لتعاونها ومبادرتها ببث هذه الرسائل التوعوية بالمجان لمشتركيها في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية.

وكثفت وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع فتح المساجد يوم غد الأحد.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:39 PM

تزامناً مع العودة للمساجد.. الشؤون الإسلامية تبث 10 ملايين رسالة sms

تضمّنت الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية.. نصائح وتوجيهات بعدة لغات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,158

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عشرة ملايين رسالة نصية (sms) عبر شركة موبايلي تضمنت الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد إنفاذاً لأمر السامي الكريم بفتح المساجد بالمملكة عدا مدينة مكة المكرمة يوم غد الأحد الثامن من شهر شوال الجاري.

وتضمّنت الرسائل التوعوية التي تم بثها وبعدة لغات عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء، كما قدمت الوزارة شكرها وتقديرها لشركة موبايلي لتعاونها ومبادرتها ببث هذه الرسائل التوعوية بالمجان لمشتركيها في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية.

وكثفت وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع فتح المساجد يوم غد الأحد.

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