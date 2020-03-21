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"عارضة جازان".. البلدية تواصل التدابير الاحترازية والتثقيفية لمواجهة "كورونا"

تشكيل فريق على مدار الساعة للمراقبة.. و"التليدي" لا تهاون وصحة المواطن أولًا

تواصل بلدية محافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، جهودها في اتخاذ التدابير الاحترازية والبرامج التثقيفية للوقاية ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ حيث تم تشكيل فريق عمل على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، مهمته مراقبة المحال والمطاعم والعمل مع الجهات ذات الاختصاص حيال إغلاق المجمعات وصوالين الحلاقة والتجميل، ومنع التجمعات في الأماكن العامة وغيرها، والتأكد من استخدام المعقمات.

وقال "التليدي": إن الإجراءات والأنظمة المشددة ستطبق بحق كل متهاون يخالف توجيهات وقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي وضعت لمكافحة فيروس كورونا الجديد للحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن صحة المواطن أولًا، والحملة ستتواصل وستشمل جميع القرى والمراكز التابعة لبلدية المحافظة.

وكانت أمانة منطقة جازان قد كثّفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة، واشتملت الحملة التي نفّذتها الفِرَق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم؛ لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حشدت جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من خلال أماناتها وبلدياتها، لحماية المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار الفيروس ومحاصرته، وحرصاً على تكامل الجهود وضمان النتائج؛ حيث نسقت الوزارة مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية؛ مساهمةً منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عارضة جازان".. البلدية تواصل التدابير الاحترازية والتثقيفية لمواجهة "كورونا"
سبق

تواصل بلدية محافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، جهودها في اتخاذ التدابير الاحترازية والبرامج التثقيفية للوقاية ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ حيث تم تشكيل فريق عمل على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، مهمته مراقبة المحال والمطاعم والعمل مع الجهات ذات الاختصاص حيال إغلاق المجمعات وصوالين الحلاقة والتجميل، ومنع التجمعات في الأماكن العامة وغيرها، والتأكد من استخدام المعقمات.

وقال "التليدي": إن الإجراءات والأنظمة المشددة ستطبق بحق كل متهاون يخالف توجيهات وقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي وضعت لمكافحة فيروس كورونا الجديد للحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن صحة المواطن أولًا، والحملة ستتواصل وستشمل جميع القرى والمراكز التابعة لبلدية المحافظة.

وكانت أمانة منطقة جازان قد كثّفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة، واشتملت الحملة التي نفّذتها الفِرَق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم؛ لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حشدت جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من خلال أماناتها وبلدياتها، لحماية المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار الفيروس ومحاصرته، وحرصاً على تكامل الجهود وضمان النتائج؛ حيث نسقت الوزارة مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية؛ مساهمةً منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:34 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:55 AM

"عارضة جازان".. البلدية تواصل التدابير الاحترازية والتثقيفية لمواجهة "كورونا"

تشكيل فريق على مدار الساعة للمراقبة.. و"التليدي" لا تهاون وصحة المواطن أولًا

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قاسم الخبراني - جازان
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تواصل بلدية محافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، جهودها في اتخاذ التدابير الاحترازية والبرامج التثقيفية للوقاية ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ حيث تم تشكيل فريق عمل على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، مهمته مراقبة المحال والمطاعم والعمل مع الجهات ذات الاختصاص حيال إغلاق المجمعات وصوالين الحلاقة والتجميل، ومنع التجمعات في الأماكن العامة وغيرها، والتأكد من استخدام المعقمات.

وقال "التليدي": إن الإجراءات والأنظمة المشددة ستطبق بحق كل متهاون يخالف توجيهات وقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي وضعت لمكافحة فيروس كورونا الجديد للحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن صحة المواطن أولًا، والحملة ستتواصل وستشمل جميع القرى والمراكز التابعة لبلدية المحافظة.

وكانت أمانة منطقة جازان قد كثّفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة، واشتملت الحملة التي نفّذتها الفِرَق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم؛ لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حشدت جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من خلال أماناتها وبلدياتها، لحماية المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار الفيروس ومحاصرته، وحرصاً على تكامل الجهود وضمان النتائج؛ حيث نسقت الوزارة مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية؛ مساهمةً منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية.

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