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القاهرة.. "السيسي" يتقدم مشيعي "مبارك"

مسؤولون ودبلوماسيون شاركوا بالجنازة العسكرية

تقدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشيعي الجنازة العسكرية في القاهرة؛ لتشييع جثمان الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي توفي الثلاثاء عن 91 عاماً.

ووفق "سكاي نيوز عربية" شارك في الجنازة مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.

وتوفي الرئيس المصري السابق في غرفة للرعاية المركزة، بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائداً للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام 3 أيام.

عبدالفتاح السيسي حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق

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القاهرة.. "السيسي" يتقدم مشيعي "مبارك"
سبق

تقدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشيعي الجنازة العسكرية في القاهرة؛ لتشييع جثمان الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي توفي الثلاثاء عن 91 عاماً.

ووفق "سكاي نيوز عربية" شارك في الجنازة مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.

وتوفي الرئيس المصري السابق في غرفة للرعاية المركزة، بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائداً للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام 3 أيام.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:24 PM

القاهرة.. "السيسي" يتقدم مشيعي "مبارك"

مسؤولون ودبلوماسيون شاركوا بالجنازة العسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,954

تقدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشيعي الجنازة العسكرية في القاهرة؛ لتشييع جثمان الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي توفي الثلاثاء عن 91 عاماً.

ووفق "سكاي نيوز عربية" شارك في الجنازة مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.

وتوفي الرئيس المصري السابق في غرفة للرعاية المركزة، بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائداً للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام 3 أيام.

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