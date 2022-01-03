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أهالي "زريب التيم" و"المندسة" بحائل يشتكون ضعف الإنترنت

يواجهون مشكلة الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية

شكا أهالي قرى زريب التيم والتيم والمندسة والجديدة التابعة لمنطقة حائل من سوء الخدمات المقدمة من شبكة الجوال الخاصة بالاتصالات السعودية STC، مما شكل صدمة كبيرة لهم في ظل ما تشهده المملكة من تطور كبير في شتى المجالات وخاصة في الاتصال المرئي والمسموع وكذلك تقنية الألياف البصرية.

وأضاف الأهالي أن الضعف الذي تعيشه تلك القرى من شبكة الاتصالات قد تسبب في العديد من المشكلات خاصة في ظل عدم توافر أبراج تابعة لشبكتي موبايلي وزين بقراهم، مضيفين أن كافة الخدمات الحكومية أصبحت تعتمد على شبكة الإنترنت، وما تعيشه قراهم من ضعف في شبكات الاتصال يؤدي إلى تعطل هذه المصالح المتوقفة عليها.

واستطرد الأهالي أن من بين المعاناة التي يعيشونها بسبب هذه المشكلة عدم تمكن أولادهم من أداء الاختبارات أو الدخول على منصة مدرستي مما يستدعي أولياء الأمور لتقديم العديد من الاعتذارات للمدارس، بل أنهم قد يضطرون في كثير من الأحيان إلى إرسال أولادهم إلى أقاربهم في قرى أخرى لكي يتمكنوا من الدخول إلى المنصة وأداء الاختبارات الخاصة بهم.

واختتم الأهالي بمناشدة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالنظر في ما يعانيه أهالي القرى والذي أصبح هاجساً لهم منذ وقت طويل دون أن يجدوا حلاً ملموساً على أرض الواقع.

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أهالي "زريب التيم" و"المندسة" بحائل يشتكون ضعف الإنترنت
سبق

شكا أهالي قرى زريب التيم والتيم والمندسة والجديدة التابعة لمنطقة حائل من سوء الخدمات المقدمة من شبكة الجوال الخاصة بالاتصالات السعودية STC، مما شكل صدمة كبيرة لهم في ظل ما تشهده المملكة من تطور كبير في شتى المجالات وخاصة في الاتصال المرئي والمسموع وكذلك تقنية الألياف البصرية.

وأضاف الأهالي أن الضعف الذي تعيشه تلك القرى من شبكة الاتصالات قد تسبب في العديد من المشكلات خاصة في ظل عدم توافر أبراج تابعة لشبكتي موبايلي وزين بقراهم، مضيفين أن كافة الخدمات الحكومية أصبحت تعتمد على شبكة الإنترنت، وما تعيشه قراهم من ضعف في شبكات الاتصال يؤدي إلى تعطل هذه المصالح المتوقفة عليها.

واستطرد الأهالي أن من بين المعاناة التي يعيشونها بسبب هذه المشكلة عدم تمكن أولادهم من أداء الاختبارات أو الدخول على منصة مدرستي مما يستدعي أولياء الأمور لتقديم العديد من الاعتذارات للمدارس، بل أنهم قد يضطرون في كثير من الأحيان إلى إرسال أولادهم إلى أقاربهم في قرى أخرى لكي يتمكنوا من الدخول إلى المنصة وأداء الاختبارات الخاصة بهم.

واختتم الأهالي بمناشدة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالنظر في ما يعانيه أهالي القرى والذي أصبح هاجساً لهم منذ وقت طويل دون أن يجدوا حلاً ملموساً على أرض الواقع.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
07:33 PM

أهالي "زريب التيم" و"المندسة" بحائل يشتكون ضعف الإنترنت

يواجهون مشكلة الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية

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خالد السليمي - حائل
2
386

شكا أهالي قرى زريب التيم والتيم والمندسة والجديدة التابعة لمنطقة حائل من سوء الخدمات المقدمة من شبكة الجوال الخاصة بالاتصالات السعودية STC، مما شكل صدمة كبيرة لهم في ظل ما تشهده المملكة من تطور كبير في شتى المجالات وخاصة في الاتصال المرئي والمسموع وكذلك تقنية الألياف البصرية.

وأضاف الأهالي أن الضعف الذي تعيشه تلك القرى من شبكة الاتصالات قد تسبب في العديد من المشكلات خاصة في ظل عدم توافر أبراج تابعة لشبكتي موبايلي وزين بقراهم، مضيفين أن كافة الخدمات الحكومية أصبحت تعتمد على شبكة الإنترنت، وما تعيشه قراهم من ضعف في شبكات الاتصال يؤدي إلى تعطل هذه المصالح المتوقفة عليها.

واستطرد الأهالي أن من بين المعاناة التي يعيشونها بسبب هذه المشكلة عدم تمكن أولادهم من أداء الاختبارات أو الدخول على منصة مدرستي مما يستدعي أولياء الأمور لتقديم العديد من الاعتذارات للمدارس، بل أنهم قد يضطرون في كثير من الأحيان إلى إرسال أولادهم إلى أقاربهم في قرى أخرى لكي يتمكنوا من الدخول إلى المنصة وأداء الاختبارات الخاصة بهم.

واختتم الأهالي بمناشدة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالنظر في ما يعانيه أهالي القرى والذي أصبح هاجساً لهم منذ وقت طويل دون أن يجدوا حلاً ملموساً على أرض الواقع.

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142 مليون ..

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38 مليار ..

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