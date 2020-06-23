النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد سباق مع "التويجري".. "المطوع" رئيسًا للرائد حتى 2023

أنتخب فهد المطوع رئيساً لنادي الرائد لمدة أربع سنوات مقبلة بعد فوزه بالانتخابات التي جرت مساء اليوم، متقدماً على منافسه يوسف التويجري بفارق كبير من الأصوات، حيث حصل على 3345 صوتاً بينما تحصل التويجري على 308 أصوات فقط .

وضمت قائمة فهد المطوع كلاً من: على السنيدي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، سليمان التويجري، عبدالعزيز الرشود، وعبدالله المشيطي.

يذكر أن المرشح الثالث منصور العشاب قرر الانسحاب من سباق الرئاسة في الليلة التي سبقت الاقتراع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد سباق مع "التويجري".. "المطوع" رئيسًا للرائد حتى 2023
سبق

أنتخب فهد المطوع رئيساً لنادي الرائد لمدة أربع سنوات مقبلة بعد فوزه بالانتخابات التي جرت مساء اليوم، متقدماً على منافسه يوسف التويجري بفارق كبير من الأصوات، حيث حصل على 3345 صوتاً بينما تحصل التويجري على 308 أصوات فقط .

وضمت قائمة فهد المطوع كلاً من: على السنيدي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، سليمان التويجري، عبدالعزيز الرشود، وعبدالله المشيطي.

يذكر أن المرشح الثالث منصور العشاب قرر الانسحاب من سباق الرئاسة في الليلة التي سبقت الاقتراع.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
09:18 PM

بعد سباق مع "التويجري".. "المطوع" رئيسًا للرائد حتى 2023

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
643

أنتخب فهد المطوع رئيساً لنادي الرائد لمدة أربع سنوات مقبلة بعد فوزه بالانتخابات التي جرت مساء اليوم، متقدماً على منافسه يوسف التويجري بفارق كبير من الأصوات، حيث حصل على 3345 صوتاً بينما تحصل التويجري على 308 أصوات فقط .

وضمت قائمة فهد المطوع كلاً من: على السنيدي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، سليمان التويجري، عبدالعزيز الرشود، وعبدالله المشيطي.

يذكر أن المرشح الثالث منصور العشاب قرر الانسحاب من سباق الرئاسة في الليلة التي سبقت الاقتراع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,075
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,916
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,586
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,833

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة