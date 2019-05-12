"الصحة": لم نسجل حالات حرجة أو وفيات بين الأطفال

كشفت عن سبب ارتفاع الإصابات بين هذه الشريحة

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم تسجل حالات حرجة أو وفيات بين الأطفال، ولكن سجلت حالات إصابات بينهم.

وقال: لاحظنا وجود شريحة من الأطفال قد تكون بدأت بالارتفاع في الأيام الأخيرة، وهذا يدل على نشاط قد يرتبط بالتجمعات أو نشاط اجتماعي مخالف لبعض لتعليمات والسلوكيات. جاء ذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا.

وأضاف "العبدالعالي": نحرص على الأطفال، ونحرص على كل الفئات الأخرى المعرضة للخطر، وقد تكون ولله الحمد ضراوة الفيروس على الأطفال محدودة، ولكن نشر الفيروس من الأطفال وارد، لذلك نحميهم دائماً بغرس السلوكيات، وإيضاح طبيعة الوضع لهم، والقرب منهم.