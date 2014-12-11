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"فيصل بن سلطان": الميزانية مكملة لمسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا

قال إنها جاءت ملبية لتطلعات القيادة والشعب

رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020.

وقال إن الميزانية تأتي مكملة لمسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تسخير كل الإمكانات لرفاهية المواطن، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم البنى التحتية، والاهتمام بجودة الحياة.

وأضاف: "جاءت الميزانية ملبية لتطلعات القيادة والشعب من خلال رصد تريليون و20 مليار ريال لمصروفات العام 2020"، مشيراً إلى تخصيص 167 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية المجتمعية، وهو رقم يجسد الاهتمام الكبير من القيادة في رفع مستوى خدمات هذا القطاع، وما رصد كذلك لقطاع التعليم 193 مليار ريال؛ ما يؤكد أن التعليم يأتي في أعلى سلم الأولويات لبلادنا.

وأكد أن المملكة بدأت رحلة مشرقة نحو المستقبل بتحسين الأداء المالي والاقتصادي والهيكلي عبر رؤية المملكة 2030، وبمشاريع عملاقة تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

ولفت إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت خلال السنوات الماضية وفق إستراتيجية واضحة ركزت على ضبط آلية الإنفاق، وخلق مشاريع تنموية نوعية ومبتكرة في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد بدائل متعددة ومتنوعة تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد للدخل.

ونوه بقرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وعدم تأثرها بأي إجراءات تصحيحية.



وختم الأمير فيصل تصريحه بالدعاء بأن يديم الله على بلادنا نعمة الأمن والرخاء وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة ودوام التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فيصل بن سلطان": الميزانية مكملة لمسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا
سبق

رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020.

وقال إن الميزانية تأتي مكملة لمسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تسخير كل الإمكانات لرفاهية المواطن، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم البنى التحتية، والاهتمام بجودة الحياة.

وأضاف: "جاءت الميزانية ملبية لتطلعات القيادة والشعب من خلال رصد تريليون و20 مليار ريال لمصروفات العام 2020"، مشيراً إلى تخصيص 167 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية المجتمعية، وهو رقم يجسد الاهتمام الكبير من القيادة في رفع مستوى خدمات هذا القطاع، وما رصد كذلك لقطاع التعليم 193 مليار ريال؛ ما يؤكد أن التعليم يأتي في أعلى سلم الأولويات لبلادنا.

وأكد أن المملكة بدأت رحلة مشرقة نحو المستقبل بتحسين الأداء المالي والاقتصادي والهيكلي عبر رؤية المملكة 2030، وبمشاريع عملاقة تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

ولفت إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت خلال السنوات الماضية وفق إستراتيجية واضحة ركزت على ضبط آلية الإنفاق، وخلق مشاريع تنموية نوعية ومبتكرة في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد بدائل متعددة ومتنوعة تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد للدخل.

ونوه بقرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وعدم تأثرها بأي إجراءات تصحيحية.



وختم الأمير فيصل تصريحه بالدعاء بأن يديم الله على بلادنا نعمة الأمن والرخاء وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة ودوام التوفيق.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:12 PM

"فيصل بن سلطان": الميزانية مكملة لمسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا

قال إنها جاءت ملبية لتطلعات القيادة والشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020.

وقال إن الميزانية تأتي مكملة لمسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تسخير كل الإمكانات لرفاهية المواطن، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم البنى التحتية، والاهتمام بجودة الحياة.

وأضاف: "جاءت الميزانية ملبية لتطلعات القيادة والشعب من خلال رصد تريليون و20 مليار ريال لمصروفات العام 2020"، مشيراً إلى تخصيص 167 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية المجتمعية، وهو رقم يجسد الاهتمام الكبير من القيادة في رفع مستوى خدمات هذا القطاع، وما رصد كذلك لقطاع التعليم 193 مليار ريال؛ ما يؤكد أن التعليم يأتي في أعلى سلم الأولويات لبلادنا.

وأكد أن المملكة بدأت رحلة مشرقة نحو المستقبل بتحسين الأداء المالي والاقتصادي والهيكلي عبر رؤية المملكة 2030، وبمشاريع عملاقة تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

ولفت إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت خلال السنوات الماضية وفق إستراتيجية واضحة ركزت على ضبط آلية الإنفاق، وخلق مشاريع تنموية نوعية ومبتكرة في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد بدائل متعددة ومتنوعة تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد للدخل.

ونوه بقرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وعدم تأثرها بأي إجراءات تصحيحية.



وختم الأمير فيصل تصريحه بالدعاء بأن يديم الله على بلادنا نعمة الأمن والرخاء وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة ودوام التوفيق.

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