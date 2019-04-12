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الأردن يعلن انتهاء حظر التجوال الشامل

سُمِح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن

أنهى الأردن مع دخول منتصف الليلة الماضية، فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي مَنَع خلالها المواطنين من مغادرة منازلهم كليًّا.

وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.

ورصدت الأجهزة الأمنية التزامًا كبيرًا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين.

وسجل الأردن حتى يوم أمس السبت، 381 إصابة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن يعلن انتهاء حظر التجوال الشامل
سبق

أنهى الأردن مع دخول منتصف الليلة الماضية، فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي مَنَع خلالها المواطنين من مغادرة منازلهم كليًّا.

وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.

ورصدت الأجهزة الأمنية التزامًا كبيرًا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين.

وسجل الأردن حتى يوم أمس السبت، 381 إصابة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:09 AM

الأردن يعلن انتهاء حظر التجوال الشامل

سُمِح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الأردن مع دخول منتصف الليلة الماضية، فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي مَنَع خلالها المواطنين من مغادرة منازلهم كليًّا.

وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.

ورصدت الأجهزة الأمنية التزامًا كبيرًا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين.

وسجل الأردن حتى يوم أمس السبت، 381 إصابة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.

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