وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه الحملة تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم مبيناً أن تبرع منسوبي الهيئة واجب شرعي وانتماء وطني، تجاه الوطن والمجتمع.

يأتي ذلك في إطار التعاون المجتمعي بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية من منسوبي الهيئة بفرع المنطقة لسد الاحتياج خلال أزمة كورونا

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في حملة (كل متبرع بدمه بطل) بعد التنسيق مع بنك الدم بمكة المكرمة.

هيئة الأمر بالمعروف بمكة تشارك في حملة " كل متبرع بدمه بطل" هادي العصيمي سبق 2020-06-26 شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في حملة (كل متبرع بدمه بطل) بعد التنسيق مع بنك الدم بمكة المكرمة. يأتي ذلك في إطار التعاون المجتمعي بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية من منسوبي الهيئة بفرع المنطقة لسد الاحتياج خلال أزمة كورونا وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه الحملة تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم مبيناً أن تبرع منسوبي الهيئة واجب شرعي وانتماء وطني، تجاه الوطن والمجتمع.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 10:06 PM

هيئة الأمر بالمعروف بمكة تشارك في حملة " كل متبرع بدمه بطل" تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم ولسد الاحتياج خلال أزمة كورونا





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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في حملة (كل متبرع بدمه بطل) بعد التنسيق مع بنك الدم بمكة المكرمة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المجتمعي بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية من منسوبي الهيئة بفرع المنطقة لسد الاحتياج خلال أزمة كورونا

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه الحملة تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم مبيناً أن تبرع منسوبي الهيئة واجب شرعي وانتماء وطني، تجاه الوطن والمجتمع.