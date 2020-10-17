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ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الاصابات إلى 348557 والضحايا 9734

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 7830 حالة، إلى 348557 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9734.

فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 7830 حالة، إلى 348557 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9734.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
10:30 AM

ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الاصابات إلى 348557 والضحايا 9734

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 7830 حالة، إلى 348557 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9734.

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