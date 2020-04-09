الطائف.. انحراف لاندكروزر ودخولها معمل بلوك ودهس عاملين

يقودها شاب برفقته نساء من عائلته.. والإصابات حرجة ومتوسطة

تعرضت مركبة من نوع جيب لاندكروزر، يقودها شاب برفقة نساء من أسرته ظهر اليوم الخميس، للانحراف عن مسارها بعد دخولها طريق الخدمة الجانبي للطريق الرئيس، قبل إشارة الحدائق قادمة من شارع حسان بن ثابت في الطائف.

وأسفر الحادث عن اصطدام المركبة ببوابة معمل للبلوك، ودخولها ثم دهسها اثنين من العمالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي: الحادث وقع في الساعة ١٣:٤٤ ظهر اليوم، ووصلت أول فرقة إلى الموقع بعد حوالي أربع دقائق من وقوعه.

وأضاف: العدد الكُلي سبع إصابات، منها حالتان في وضع حرج، وبقية الحالات متوسطة.

وأردف: نقل المصابون عن طريق إسعافات الهلال الأحمر والصحة إلى مجمع الملك فيصل الطبي .