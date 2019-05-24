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أمانة عسير تصادر وتتلف أكثر من 1500 عبوة مواد غذائية فاسدة

مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، مساء أمس؛ إحدى مركبات النقل، وذلك بعد الاشتباه بحمولتها لتتم مصادرة الحمولة وإتلاف كامل المضبوطات من الأغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها.

وجاء ضبط المركبة بعد متابعة تحركاتها بمدينة أبها، وإيقافها لتفتيش حمولتها من قبل مراقبي الأمانة؛ ليتبين أن المركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة؛ حيث ضبطت فرق الرقابة أكثر من 1.592 عبوة من المواد الغذائية ونحو 413 كجم من البهارات والأعشاب منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي؛ وذلك بعد فحصها والتأكد منها.

وتأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا على كافة أمانات المملكة.

وتؤكد أمانة منطقة عسير حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية أو عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار اليوم.

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أمانة عسير تصادر وتتلف أكثر من 1500 عبوة مواد غذائية فاسدة
سبق

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، مساء أمس؛ إحدى مركبات النقل، وذلك بعد الاشتباه بحمولتها لتتم مصادرة الحمولة وإتلاف كامل المضبوطات من الأغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها.

وجاء ضبط المركبة بعد متابعة تحركاتها بمدينة أبها، وإيقافها لتفتيش حمولتها من قبل مراقبي الأمانة؛ ليتبين أن المركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة؛ حيث ضبطت فرق الرقابة أكثر من 1.592 عبوة من المواد الغذائية ونحو 413 كجم من البهارات والأعشاب منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي؛ وذلك بعد فحصها والتأكد منها.

وتأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا على كافة أمانات المملكة.

وتؤكد أمانة منطقة عسير حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية أو عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار اليوم.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
09:40 PM

أمانة عسير تصادر وتتلف أكثر من 1500 عبوة مواد غذائية فاسدة

مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، مساء أمس؛ إحدى مركبات النقل، وذلك بعد الاشتباه بحمولتها لتتم مصادرة الحمولة وإتلاف كامل المضبوطات من الأغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها.

وجاء ضبط المركبة بعد متابعة تحركاتها بمدينة أبها، وإيقافها لتفتيش حمولتها من قبل مراقبي الأمانة؛ ليتبين أن المركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة؛ حيث ضبطت فرق الرقابة أكثر من 1.592 عبوة من المواد الغذائية ونحو 413 كجم من البهارات والأعشاب منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي؛ وذلك بعد فحصها والتأكد منها.

وتأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا على كافة أمانات المملكة.

وتؤكد أمانة منطقة عسير حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية أو عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار اليوم.

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