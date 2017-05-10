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العراق: تسجيل 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 2767

سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وديالى وذي قار؛ وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما يرفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 109 حالات.

وسُجلت 32 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1734 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق: تسجيل 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وديالى وذي قار؛ وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما يرفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 109 حالات.

وسُجلت 32 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1734 حالة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:39 PM

العراق: تسجيل 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 2767

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وديالى وذي قار؛ وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما يرفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 109 حالات.

وسُجلت 32 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1734 حالة.

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