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نقابة السيارات بمكة تجهّز 1600 حافلة لخدمة الحجاج

مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل منها

تستعد النقابة العامة للسيارات لنقل 60 ألف حاج في موسم حج هذا العام، بوساطة 1600 حافلة وفق خطة معدة تطبق الإجراءات الصحية الوقائية.

وتعمل الحافلات التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة من حيث تحديد أماكن جلوس الحجاج بعدد 20 حاجاً في الحافلة الواحدة لتحقيق التباعد، وتوزيع الحافلات بحسب اللون "الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق" على أربعة مسارات كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج.

وذكرت النقابة أن إدارة الإشراف الميداني تباشر تنفيذ الخطة التشغيلية ومراقبة معايير الأداء المستهدفة، إلى جانب رصد ومعالجة البلاغات آلياً من خلال غرفة القيادة والسيطرة، وقياس مؤشرات الأداء.

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نقابة السيارات بمكة تجهّز 1600 حافلة لخدمة الحجاج
سبق

تستعد النقابة العامة للسيارات لنقل 60 ألف حاج في موسم حج هذا العام، بوساطة 1600 حافلة وفق خطة معدة تطبق الإجراءات الصحية الوقائية.

وتعمل الحافلات التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة من حيث تحديد أماكن جلوس الحجاج بعدد 20 حاجاً في الحافلة الواحدة لتحقيق التباعد، وتوزيع الحافلات بحسب اللون "الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق" على أربعة مسارات كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج.

وذكرت النقابة أن إدارة الإشراف الميداني تباشر تنفيذ الخطة التشغيلية ومراقبة معايير الأداء المستهدفة، إلى جانب رصد ومعالجة البلاغات آلياً من خلال غرفة القيادة والسيطرة، وقياس مؤشرات الأداء.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:48 PM

نقابة السيارات بمكة تجهّز 1600 حافلة لخدمة الحجاج

مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل منها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تستعد النقابة العامة للسيارات لنقل 60 ألف حاج في موسم حج هذا العام، بوساطة 1600 حافلة وفق خطة معدة تطبق الإجراءات الصحية الوقائية.

وتعمل الحافلات التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة من حيث تحديد أماكن جلوس الحجاج بعدد 20 حاجاً في الحافلة الواحدة لتحقيق التباعد، وتوزيع الحافلات بحسب اللون "الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق" على أربعة مسارات كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج.

وذكرت النقابة أن إدارة الإشراف الميداني تباشر تنفيذ الخطة التشغيلية ومراقبة معايير الأداء المستهدفة، إلى جانب رصد ومعالجة البلاغات آلياً من خلال غرفة القيادة والسيطرة، وقياس مؤشرات الأداء.

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201,250 سيارة ..

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