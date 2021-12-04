مليون طالب وطالبة يعودون غدًا لمدارسهم بمنطقة الرياض

لبدء انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

يعود حضوريًّا وعن بُعد يوم غد الأحد، أكثرُ من مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم التابعة لتعليم منطقة الرياض؛ لبدء انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لعام (1443هـ)، وسط اكتمال التجهيزات لحضورهم في المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، أو عن طريق منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، حِرص الإدارة على توفير كل التجهيزات في المدارس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فيها؛ للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ومتحوراته، لبيئة مدرسية صحية وآمنة للطلاب والطالبات والمنسوبين كافة.

ونوّه "الوهيبي" بالجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول من منسوبي المدارس (معلمين وإداريين)، والانضباط الوظيفي العالي بعد العودة الحضورية مطلع العام؛ مما أسهم في اندماج الطلاب والطالبات في فصولهم وأثّر في مستواهم وتحصيلهم.

ورحّب "الوهيبي" بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية؛ مؤكدًا في هذا الصدد ضرورة تطبيق وسائل وطرق الوقاية المعتمدة من وزارة الصحة في جميع المرافق التعليمية لتخطي الجائحة العالمية بأمان وسلام.