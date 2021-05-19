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"الشهري" يقلد "البجوي" رتبته الجديدة

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء سالم بن زاهر الشهري، الرائد عبدالرحمن بن منصور بجوي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم".

وقدم اللواء الشهري التهنئة للبجوي، متمنيًا له ولجميع زملائه من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ورفع "البجوي" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمناسبة صدور الثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها عونًا له على طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

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"الشهري" يقلد "البجوي" رتبته الجديدة
سبق

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء سالم بن زاهر الشهري، الرائد عبدالرحمن بن منصور بجوي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم".

وقدم اللواء الشهري التهنئة للبجوي، متمنيًا له ولجميع زملائه من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ورفع "البجوي" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمناسبة صدور الثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها عونًا له على طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:42 PM

"الشهري" يقلد "البجوي" رتبته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قلد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء سالم بن زاهر الشهري، الرائد عبدالرحمن بن منصور بجوي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم".

وقدم اللواء الشهري التهنئة للبجوي، متمنيًا له ولجميع زملائه من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ورفع "البجوي" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمناسبة صدور الثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها عونًا له على طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

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