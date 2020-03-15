"كورونا" بالخليج .. قطر تتصدّر الإصابات والبحرين المتعافين وهذه هي القائمة

وفق "إحصائية" لآخر الأرقام نشرها مجلس الصحة في دول مجلس التعاون

نشر مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، آخر الأرقام المسجلة بعدد الإصابات وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء بين الدول الأعضاء من جرّاء فيروس انتشار فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد- 19".



ووفقاً للأرقام التي نشرها المجلس حتى الساعة الـ10 مساء أمس السبت بتوقيت مكة، تصدّرت قطر عدد الإصابات بتسجيل 337 إصابة، تلتها البحرين بـ152 إصابة، ثم الكويت بـ104 إصابات، ثم السعودية بـ103 إصابات، فالإمارات بـ85 إصابة، وأخيراً سلطنة عُمان بتسجيل 20 إصابة.



أما فيما يتعلق بعدد الحالات التي تماثلت للشفاء، فتصدّرت القائمة البحرين، بتسجيل شفاء 60 مريضاً، تلتها الإمارات بتسجيل شفاء 23 مريضاً، ثم سلطنة عُمان بشفاء 9 حالات، ثم الكويت بشفاء 7 حالات، وأخيرا المملكة العربية السعودية بتسجيلها حالتي شفاء.



ويعد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون منظمة خليجية فاعلة في المجال الصحي، ويعود تأسيسه إلى عام 1396هـ / 1976م، وتقتصر عضويته على دول مجلس التعاون، إلى جانب اليمن التي انضمت إليه عام 2003م، ويعمل المجلس على توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء وتوثيق التكامل والعمل على تحقيق الرفاهية الصحية لجميع مواطني الدول الأعضاء.



ووفقاً لآخر الأرقام الدولية عن عدد حالات تفشي فيروس كورونا دولياً، فإن مجموع الحالات المسجلة تجاوز 142 ألف إصابة، في حين سبق أن أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس؛ الجمعة، أن أوروبا أصبحت الآن بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الإبلاغ عن حالات وفيات وإصابات أكثر من بقية العالم مجتمعة باستثناء الصين.