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12 ألف زيارة ميدانية إشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية بالرياض

تستهدف التأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة من "وقاية"

نفذ مشرفو ومشرفات مكاتب التعليم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 12 ألف زيارة إشرافية للمدارس منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكانت الإدارة قد وجهت المشرفين والمشرفات التربويين، والبالغ عددهم 1995 مشرفًا ومشرفة، بزيارات ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، بدأها مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي لعدد من المدارس، ومساعده للشؤون التعليمية بنين عبدالله الغنام والمساعد للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، والمساعد للخدمات المساندة بدر الحارثي، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، وكذلك جميع قادة تعليم الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي: هذه الزيارات تهدف إلى المتابعة الميدانية لانطلاقة العام الدراسي في المدارس من خلال متابعة انتظام العملية التعليمية للمرحلة المتوسطة والثانوية حضوريًّا والمرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي"، والوقوف على تطبيق المدارس والإجراءات والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من "وقاية"، والتأكيد على جميع المدارس بتخصيص رقم للتواصل مع أولياء الأمور للدعم الفني.

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12 ألف زيارة ميدانية إشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية بالرياض
سبق

نفذ مشرفو ومشرفات مكاتب التعليم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 12 ألف زيارة إشرافية للمدارس منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكانت الإدارة قد وجهت المشرفين والمشرفات التربويين، والبالغ عددهم 1995 مشرفًا ومشرفة، بزيارات ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، بدأها مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي لعدد من المدارس، ومساعده للشؤون التعليمية بنين عبدالله الغنام والمساعد للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، والمساعد للخدمات المساندة بدر الحارثي، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، وكذلك جميع قادة تعليم الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي: هذه الزيارات تهدف إلى المتابعة الميدانية لانطلاقة العام الدراسي في المدارس من خلال متابعة انتظام العملية التعليمية للمرحلة المتوسطة والثانوية حضوريًّا والمرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي"، والوقوف على تطبيق المدارس والإجراءات والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من "وقاية"، والتأكيد على جميع المدارس بتخصيص رقم للتواصل مع أولياء الأمور للدعم الفني.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:22 PM

12 ألف زيارة ميدانية إشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية بالرياض

تستهدف التأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة من "وقاية"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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نفذ مشرفو ومشرفات مكاتب التعليم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 12 ألف زيارة إشرافية للمدارس منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكانت الإدارة قد وجهت المشرفين والمشرفات التربويين، والبالغ عددهم 1995 مشرفًا ومشرفة، بزيارات ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، بدأها مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي لعدد من المدارس، ومساعده للشؤون التعليمية بنين عبدالله الغنام والمساعد للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، والمساعد للخدمات المساندة بدر الحارثي، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، وكذلك جميع قادة تعليم الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي: هذه الزيارات تهدف إلى المتابعة الميدانية لانطلاقة العام الدراسي في المدارس من خلال متابعة انتظام العملية التعليمية للمرحلة المتوسطة والثانوية حضوريًّا والمرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي"، والوقوف على تطبيق المدارس والإجراءات والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من "وقاية"، والتأكيد على جميع المدارس بتخصيص رقم للتواصل مع أولياء الأمور للدعم الفني.

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