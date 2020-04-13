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"بلجرشي الزراعية" تهيئ أكثر من 60 موقعًا لزيادة إنتاج المحاصيل

ضمن تأهيل المدرجات الزراعية

تقدم جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، آلافًا من الشتلات للمزارعين، وتهيئ أكثر من 60 موقعًا بالمحافظة، لزيادة الإنتاج في جميع المحاصيل سواء الفواكه أو الحبوب بجميع أنواعها.

وقال رئيس جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، عبدالله العساف، إن الجمعية اختارت موقعًا بعد التنسيق مع رئيس بلدية بلجرشي، المهندس عوض القحطاني، ومحافظ بلجرشي، غلاب أبو خشيم.

وأضاف: تمت الموافقة، بحمد الله وتوفيقه، وعمل الخرائط والكروكيات وجرى إنجاز 90% من الموقع جنوب محافظة بلجرشي، وعلى امتداد طريق الجنوب، وسيكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم لعرض منتجات المزارعين، يعرضون فيه منتجاتهم مجانًا دون أي مقابل، بعد زوال الغمة، بسبب جائحة كورونا قريبًا، بإذن الله.

وتابع "العساف": "قريبًا سيكون هناك مشتل للجمعية وموقع لمزرعة يزرع فيها جميع أنواع الشتلات التي تشتهر بها المحافظة، وموقعًا للزراعة المائية لمن أراد أن يكون له مشروع للزراعية المائية ويستفيد من خبرة الجمعية في هذا المجال أو النوع من الزراعة".

كما سيكون في موقع جميل ومميز في مساحة تزيد على 10 آلاف متر، إضافة لإنشاء مختبر يتم من خلاله فحص كل منتجات المزارعين، والتأكد من جودتها".

جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلجرشي الزراعية" تهيئ أكثر من 60 موقعًا لزيادة إنتاج المحاصيل
سبق

تقدم جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، آلافًا من الشتلات للمزارعين، وتهيئ أكثر من 60 موقعًا بالمحافظة، لزيادة الإنتاج في جميع المحاصيل سواء الفواكه أو الحبوب بجميع أنواعها.

وقال رئيس جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، عبدالله العساف، إن الجمعية اختارت موقعًا بعد التنسيق مع رئيس بلدية بلجرشي، المهندس عوض القحطاني، ومحافظ بلجرشي، غلاب أبو خشيم.

وأضاف: تمت الموافقة، بحمد الله وتوفيقه، وعمل الخرائط والكروكيات وجرى إنجاز 90% من الموقع جنوب محافظة بلجرشي، وعلى امتداد طريق الجنوب، وسيكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم لعرض منتجات المزارعين، يعرضون فيه منتجاتهم مجانًا دون أي مقابل، بعد زوال الغمة، بسبب جائحة كورونا قريبًا، بإذن الله.

وتابع "العساف": "قريبًا سيكون هناك مشتل للجمعية وموقع لمزرعة يزرع فيها جميع أنواع الشتلات التي تشتهر بها المحافظة، وموقعًا للزراعة المائية لمن أراد أن يكون له مشروع للزراعية المائية ويستفيد من خبرة الجمعية في هذا المجال أو النوع من الزراعة".

كما سيكون في موقع جميل ومميز في مساحة تزيد على 10 آلاف متر، إضافة لإنشاء مختبر يتم من خلاله فحص كل منتجات المزارعين، والتأكد من جودتها".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:19 PM

"بلجرشي الزراعية" تهيئ أكثر من 60 موقعًا لزيادة إنتاج المحاصيل

ضمن تأهيل المدرجات الزراعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلجرشي
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تقدم جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، آلافًا من الشتلات للمزارعين، وتهيئ أكثر من 60 موقعًا بالمحافظة، لزيادة الإنتاج في جميع المحاصيل سواء الفواكه أو الحبوب بجميع أنواعها.

وقال رئيس جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، عبدالله العساف، إن الجمعية اختارت موقعًا بعد التنسيق مع رئيس بلدية بلجرشي، المهندس عوض القحطاني، ومحافظ بلجرشي، غلاب أبو خشيم.

وأضاف: تمت الموافقة، بحمد الله وتوفيقه، وعمل الخرائط والكروكيات وجرى إنجاز 90% من الموقع جنوب محافظة بلجرشي، وعلى امتداد طريق الجنوب، وسيكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم لعرض منتجات المزارعين، يعرضون فيه منتجاتهم مجانًا دون أي مقابل، بعد زوال الغمة، بسبب جائحة كورونا قريبًا، بإذن الله.

وتابع "العساف": "قريبًا سيكون هناك مشتل للجمعية وموقع لمزرعة يزرع فيها جميع أنواع الشتلات التي تشتهر بها المحافظة، وموقعًا للزراعة المائية لمن أراد أن يكون له مشروع للزراعية المائية ويستفيد من خبرة الجمعية في هذا المجال أو النوع من الزراعة".

كما سيكون في موقع جميل ومميز في مساحة تزيد على 10 آلاف متر، إضافة لإنشاء مختبر يتم من خلاله فحص كل منتجات المزارعين، والتأكد من جودتها".

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