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موظف بـ"التجارة" يسهم في إنقاذ حياة حاج فَقَد وعيه

أسهم موظف في وزارة التجارة والاستثمار - بفضل الله - في إنقاذ حياة حاج ظُهر اليوم في مشعر منى.

وكان الموظف علي عبده أبو شملة يقوم مع فريق التجارة بجولات رقابية، وبعد مشاهدته حاجًّا تعرَّض لفقدان الوعي بالقرب من الجمرات بسبب الإجهاد تدخَّل، وقام بإسعاف الحاج بعملية الإنعاش القلبي الرئوي؛ ما أدى - بفضل الله - لعودة الوعي للحاج.

الجدير بالذكر أن الموظف "علي أبو شملة" حاصل على دورات متقدمة في طب الطوارئ والإسعافات الأولية.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موظف بـ"التجارة" يسهم في إنقاذ حياة حاج فَقَد وعيه
سبق

أسهم موظف في وزارة التجارة والاستثمار - بفضل الله - في إنقاذ حياة حاج ظُهر اليوم في مشعر منى.

وكان الموظف علي عبده أبو شملة يقوم مع فريق التجارة بجولات رقابية، وبعد مشاهدته حاجًّا تعرَّض لفقدان الوعي بالقرب من الجمرات بسبب الإجهاد تدخَّل، وقام بإسعاف الحاج بعملية الإنعاش القلبي الرئوي؛ ما أدى - بفضل الله - لعودة الوعي للحاج.

الجدير بالذكر أن الموظف "علي أبو شملة" حاصل على دورات متقدمة في طب الطوارئ والإسعافات الأولية.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
09:55 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:48 AM

موظف بـ"التجارة" يسهم في إنقاذ حياة حاج فَقَد وعيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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أسهم موظف في وزارة التجارة والاستثمار - بفضل الله - في إنقاذ حياة حاج ظُهر اليوم في مشعر منى.

وكان الموظف علي عبده أبو شملة يقوم مع فريق التجارة بجولات رقابية، وبعد مشاهدته حاجًّا تعرَّض لفقدان الوعي بالقرب من الجمرات بسبب الإجهاد تدخَّل، وقام بإسعاف الحاج بعملية الإنعاش القلبي الرئوي؛ ما أدى - بفضل الله - لعودة الوعي للحاج.

الجدير بالذكر أن الموظف "علي أبو شملة" حاصل على دورات متقدمة في طب الطوارئ والإسعافات الأولية.

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