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إيطاليا تفرض حظر تجول عام بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا

يبدأ من اليوم الخميس ويستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل

أعلنت الحكومة الإيطالية، مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس، ابتداء من اليوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

وتفصيلاً، يأتي حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، حيث تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، والدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

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إيطاليا تفرض حظر تجول عام بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا
سبق

أعلنت الحكومة الإيطالية، مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس، ابتداء من اليوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

وتفصيلاً، يأتي حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، حيث تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، والدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:37 AM

إيطاليا تفرض حظر تجول عام بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا

يبدأ من اليوم الخميس ويستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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أعلنت الحكومة الإيطالية، مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس، ابتداء من اليوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

وتفصيلاً، يأتي حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، حيث تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، والدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

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