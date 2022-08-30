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انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر

"تبون" وقع مرسوماً بإجرائها

وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).

وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر
سبق

وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).

وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:46 PM

انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر

"تبون" وقع مرسوماً بإجرائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).

وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

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