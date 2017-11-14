مطار البطين بأبوظبي.. وصول جثمان شهيد عاصفة الحزم "البلوشي"

جرت على أرض المطار المراسم العسكرية بحضور كبار الضباط

وصل إلى مطار البطين الخاص في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، جثمان الشهيد العريف/ 1 طارق حسين حسن البلوشي على متن طائرة عسكرية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات قد نعت، أمس الأربعاء، الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة، ضمن مشاركة الإمارات في عملية "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، معربةً عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته.