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أمين الرياض يُصدر عددًا من القرارات للاستفادة من الكفاءات الوطنية بالمنطقة

"الصليع" وكيلاً للتحوُّل الرقمي و"الوابلي" وكيلاً مساعدًا للمشاريع الكبرى

أصدر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الاثنين عددًا من القرارات الإدارية بهدف تطوير منظومة العمل، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة للمنطقة.

وتفصيلاً، شملت القرارات تكليف المهندس فهد بن مشعان الصليع وكيلاً للتحول الرقمي، وتكليف المهندس محمد بن عبدالله الوابلي وكيلاً مساعدًا للمشاريع الكبرى بوكالة المشاريع، وتكليف الدكتور أيمن بن عبدالله آل تويم وكيلاً مساعدًا للمشاريع بوكالة شؤون بلديات المنطقة، وتكليف المهندس ناصر بن سالم الوادعي مديرًا لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.

وتضمَّنت القرارات تكليف المهندس عبدالله بن سعيد الرصيص رئيسًا لبلدية الحائر، وتكليف المهندس بندر بن بخيت الزهراني رئيسًا لبلدية عرقة.

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أمين الرياض يُصدر عددًا من القرارات للاستفادة من الكفاءات الوطنية بالمنطقة
سبق

أصدر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الاثنين عددًا من القرارات الإدارية بهدف تطوير منظومة العمل، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة للمنطقة.

وتفصيلاً، شملت القرارات تكليف المهندس فهد بن مشعان الصليع وكيلاً للتحول الرقمي، وتكليف المهندس محمد بن عبدالله الوابلي وكيلاً مساعدًا للمشاريع الكبرى بوكالة المشاريع، وتكليف الدكتور أيمن بن عبدالله آل تويم وكيلاً مساعدًا للمشاريع بوكالة شؤون بلديات المنطقة، وتكليف المهندس ناصر بن سالم الوادعي مديرًا لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.

وتضمَّنت القرارات تكليف المهندس عبدالله بن سعيد الرصيص رئيسًا لبلدية الحائر، وتكليف المهندس بندر بن بخيت الزهراني رئيسًا لبلدية عرقة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:43 PM

أمين الرياض يُصدر عددًا من القرارات للاستفادة من الكفاءات الوطنية بالمنطقة

"الصليع" وكيلاً للتحوُّل الرقمي و"الوابلي" وكيلاً مساعدًا للمشاريع الكبرى

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منصور الشلاقي - الرياض
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أصدر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الاثنين عددًا من القرارات الإدارية بهدف تطوير منظومة العمل، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة للمنطقة.

وتفصيلاً، شملت القرارات تكليف المهندس فهد بن مشعان الصليع وكيلاً للتحول الرقمي، وتكليف المهندس محمد بن عبدالله الوابلي وكيلاً مساعدًا للمشاريع الكبرى بوكالة المشاريع، وتكليف الدكتور أيمن بن عبدالله آل تويم وكيلاً مساعدًا للمشاريع بوكالة شؤون بلديات المنطقة، وتكليف المهندس ناصر بن سالم الوادعي مديرًا لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.

وتضمَّنت القرارات تكليف المهندس عبدالله بن سعيد الرصيص رئيسًا لبلدية الحائر، وتكليف المهندس بندر بن بخيت الزهراني رئيسًا لبلدية عرقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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