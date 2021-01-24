أمين الرياض يُصدر عددًا من القرارات للاستفادة من الكفاءات الوطنية بالمنطقة

"الصليع" وكيلاً للتحوُّل الرقمي و"الوابلي" وكيلاً مساعدًا للمشاريع الكبرى

أصدر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الاثنين عددًا من القرارات الإدارية بهدف تطوير منظومة العمل، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة للمنطقة.

وتفصيلاً، شملت القرارات تكليف المهندس فهد بن مشعان الصليع وكيلاً للتحول الرقمي، وتكليف المهندس محمد بن عبدالله الوابلي وكيلاً مساعدًا للمشاريع الكبرى بوكالة المشاريع، وتكليف الدكتور أيمن بن عبدالله آل تويم وكيلاً مساعدًا للمشاريع بوكالة شؤون بلديات المنطقة، وتكليف المهندس ناصر بن سالم الوادعي مديرًا لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.

وتضمَّنت القرارات تكليف المهندس عبدالله بن سعيد الرصيص رئيسًا لبلدية الحائر، وتكليف المهندس بندر بن بخيت الزهراني رئيسًا لبلدية عرقة.