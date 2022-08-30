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"المواصفات" تبحث تحديات قطاع الذهب والمجوهرات في معايرة الموازين

بهدف تطوير النظم والتشريعات المنظمة لبرنامج المعايرة القانونية "تقييس"

بحثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية أبرز التحديّات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات فيما يتصل بأنشطة مبادرة برنامج المعايرة القانونية "تقييس" لمعايرة موازين الذهب.

جاء ذلك خلال لقاء تم تنظيمه "عن بُعد" بحضور محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي ورئيس اللجنة كريم بن شحاذة العنزي والعديد من أعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة.

وتضمن اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال معايرة موازين الذهب والحلول اللازمة لتجاوزها، إذ أكدت الهيئة حرصها على ترسيخ مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيرة إلى انفتاحها للاستماع لجميع ملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.

وقدم رئيس وأعضاء لجنة المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة باتحاد الغرف السعودية شكرهم للمواصفات السعودية على هذه المبادرة، معربين عن أملهم في استمرار التنسيق والتواصل ومعالجة التحديّات بما يعزز ثقة وحماية المستهلك في السوق السعودي.

ويأتي تنظيم الهيئة لمثل هذه اللقاءات ضمن إطار التواصل المستمر بين المواصفات السعودية وبين القطاع الخاص، بهدف تطوير النظم والتشريعات المنظمة لبرنامج المعايرة القانونية "تقييس" والعمل على تعزيز ثقة وحماية المستهلكين.

يذكر أن برنامج المعايرة القانونية "تقييس" هو أحد أهم المبادرات التي يتم تنفيذها وتُعنى بتحقيق التجارة العادلة من خلال التأكد من دقة وصحة قراءات أجهزة القياس المختلفة مثل مضخات الوقود، الموازين التجارية، وعدادات الكهرباء والمياه وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تبحث تحديات قطاع الذهب والمجوهرات في معايرة الموازين
سبق

بحثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية أبرز التحديّات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات فيما يتصل بأنشطة مبادرة برنامج المعايرة القانونية "تقييس" لمعايرة موازين الذهب.

جاء ذلك خلال لقاء تم تنظيمه "عن بُعد" بحضور محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي ورئيس اللجنة كريم بن شحاذة العنزي والعديد من أعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة.

وتضمن اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال معايرة موازين الذهب والحلول اللازمة لتجاوزها، إذ أكدت الهيئة حرصها على ترسيخ مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيرة إلى انفتاحها للاستماع لجميع ملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.

وقدم رئيس وأعضاء لجنة المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة باتحاد الغرف السعودية شكرهم للمواصفات السعودية على هذه المبادرة، معربين عن أملهم في استمرار التنسيق والتواصل ومعالجة التحديّات بما يعزز ثقة وحماية المستهلك في السوق السعودي.

ويأتي تنظيم الهيئة لمثل هذه اللقاءات ضمن إطار التواصل المستمر بين المواصفات السعودية وبين القطاع الخاص، بهدف تطوير النظم والتشريعات المنظمة لبرنامج المعايرة القانونية "تقييس" والعمل على تعزيز ثقة وحماية المستهلكين.

يذكر أن برنامج المعايرة القانونية "تقييس" هو أحد أهم المبادرات التي يتم تنفيذها وتُعنى بتحقيق التجارة العادلة من خلال التأكد من دقة وصحة قراءات أجهزة القياس المختلفة مثل مضخات الوقود، الموازين التجارية، وعدادات الكهرباء والمياه وغيرها.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
02:46 PM

"المواصفات" تبحث تحديات قطاع الذهب والمجوهرات في معايرة الموازين

بهدف تطوير النظم والتشريعات المنظمة لبرنامج المعايرة القانونية "تقييس"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية أبرز التحديّات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات فيما يتصل بأنشطة مبادرة برنامج المعايرة القانونية "تقييس" لمعايرة موازين الذهب.

جاء ذلك خلال لقاء تم تنظيمه "عن بُعد" بحضور محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي ورئيس اللجنة كريم بن شحاذة العنزي والعديد من أعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة.

وتضمن اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال معايرة موازين الذهب والحلول اللازمة لتجاوزها، إذ أكدت الهيئة حرصها على ترسيخ مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيرة إلى انفتاحها للاستماع لجميع ملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.

وقدم رئيس وأعضاء لجنة المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة باتحاد الغرف السعودية شكرهم للمواصفات السعودية على هذه المبادرة، معربين عن أملهم في استمرار التنسيق والتواصل ومعالجة التحديّات بما يعزز ثقة وحماية المستهلك في السوق السعودي.

ويأتي تنظيم الهيئة لمثل هذه اللقاءات ضمن إطار التواصل المستمر بين المواصفات السعودية وبين القطاع الخاص، بهدف تطوير النظم والتشريعات المنظمة لبرنامج المعايرة القانونية "تقييس" والعمل على تعزيز ثقة وحماية المستهلكين.

يذكر أن برنامج المعايرة القانونية "تقييس" هو أحد أهم المبادرات التي يتم تنفيذها وتُعنى بتحقيق التجارة العادلة من خلال التأكد من دقة وصحة قراءات أجهزة القياس المختلفة مثل مضخات الوقود، الموازين التجارية، وعدادات الكهرباء والمياه وغيرها.

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