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في الجزائر .. مُسِن اغتصب طفلة معاقة ثم أُصيب بالشلل

المتهم عانى "قلقاً شديداً" بسبب فعلته

نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن مُسِناً ستينياً أُصيب بشلل نصفي في سجنه، وذلك بعد أسبوع من توقيفه بسبب انتهاك عرض طفلة معاقة ذهنياً في محافظة سطيف.

وحسب الصحيفة: فقد أسرّت مصادر عليمة أخباراً مفادها أن منتهك عرض الطفلة التي تعاني إعاقة ذهنية "متلازمة داون" في سطيف، قد تعرّض إلى وعكة صحية خطيرة.

وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من وجوده داخل زنزانته في السجن المؤقت في انتظار موعد محاكمته.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن المتهم البالغ من العمر 65 عاماً أُصيب بشلل نصفي، بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وحسب الصحيفة: فقد عانى الرجل حالة قلق شديد بسبب فعلته، خاصة بعد أن عاتبه كثيرٌ من نزلاء السجن على فعلته التي بلغ صداها كل أرجاء الولاية، وأعقبها حملة استنكار واسعة وردود فعل عديدة.

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في الجزائر .. مُسِن اغتصب طفلة معاقة ثم أُصيب بالشلل
سبق

نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن مُسِناً ستينياً أُصيب بشلل نصفي في سجنه، وذلك بعد أسبوع من توقيفه بسبب انتهاك عرض طفلة معاقة ذهنياً في محافظة سطيف.

وحسب الصحيفة: فقد أسرّت مصادر عليمة أخباراً مفادها أن منتهك عرض الطفلة التي تعاني إعاقة ذهنية "متلازمة داون" في سطيف، قد تعرّض إلى وعكة صحية خطيرة.

وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من وجوده داخل زنزانته في السجن المؤقت في انتظار موعد محاكمته.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن المتهم البالغ من العمر 65 عاماً أُصيب بشلل نصفي، بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وحسب الصحيفة: فقد عانى الرجل حالة قلق شديد بسبب فعلته، خاصة بعد أن عاتبه كثيرٌ من نزلاء السجن على فعلته التي بلغ صداها كل أرجاء الولاية، وأعقبها حملة استنكار واسعة وردود فعل عديدة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
01:17 PM

في الجزائر .. مُسِن اغتصب طفلة معاقة ثم أُصيب بالشلل

المتهم عانى "قلقاً شديداً" بسبب فعلته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,964

نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن مُسِناً ستينياً أُصيب بشلل نصفي في سجنه، وذلك بعد أسبوع من توقيفه بسبب انتهاك عرض طفلة معاقة ذهنياً في محافظة سطيف.

وحسب الصحيفة: فقد أسرّت مصادر عليمة أخباراً مفادها أن منتهك عرض الطفلة التي تعاني إعاقة ذهنية "متلازمة داون" في سطيف، قد تعرّض إلى وعكة صحية خطيرة.

وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من وجوده داخل زنزانته في السجن المؤقت في انتظار موعد محاكمته.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن المتهم البالغ من العمر 65 عاماً أُصيب بشلل نصفي، بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وحسب الصحيفة: فقد عانى الرجل حالة قلق شديد بسبب فعلته، خاصة بعد أن عاتبه كثيرٌ من نزلاء السجن على فعلته التي بلغ صداها كل أرجاء الولاية، وأعقبها حملة استنكار واسعة وردود فعل عديدة.

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