"المالكي": الميليشيات الحوثية تحاول استفزاز "التحالف" لكننا سنطبق القانون الدولي.. وسنتخذ إجراءات رادعة

من خلال استخدامهم الفاشل للطائرات من دون طيار والقوارب السريعة والمفخخة

وصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي, التصعيد الحوثي ومحاولة استفزاز التحالف من خلال استخدام الطائرات من دون طيار والقوارب السريعة والمفخخة بالفاشل، مؤكدًا التزام التحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واتخاذه الإجراءات الرادعة والصارمة ضد الميليشيات الحوثية في تحييد وتدمير هذه القدرات، مشيرًا إلى أن ذلك يعبر عن مستوى إحباط الميليشيات الحوثية وتدني الروح القتالية لديها, وخسارة العديد من مقاتليها وإفلاسها باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض اليوم, حيث أوضح العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية تخالف القانون الدولي والإنساني خصوصًا المادة 51 والمادة 52 من القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار المالكي إلى الهجوم الإرهابي بمطار أبها الدولي الذي نفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ليلة البارح، الذي أصيب فيه 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية)، حيث تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة, بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

وبيّن أنه تم العلاج بالترفيه والعلاج النفسي لطفلين من الجنسية الهندية من جراء التأثر بالهجوم الإرهابي على المطار.

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، نتائج التحقيقات بالمقذوف المستخدم من الميليشيا الحوثية الإرهابية بالعمل الإرهابي باستهداف مطار أبها الدولي في تاريخ 12 يونيو 2019م التي أوضحت أن: (الهجوم الإرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية متعمد باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، الهجوم الإرهابي تم باستخدام صاروخ من نوع (كروز), القدرات العملياتية للصاروخ بالبيئة الإقليمية محدودة لامتلاك هذا النوع من الصواريخ، : المواصفات الفنية للصاروخ تظهر تقنيات وإمكانات ليست بالبدائية, الصاروخ المستخدم بالهجوم صاروخ كروز إيراني من نوع (ياعلي) من صناعة (القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني, الاختبارات المصنعية ( الجودة والنوعية) تثبت أن الصاروخ تم تصنيعه وتهريبه إلى الميليشيا الحوثية الإرهابية بعد شهر أكتوبر 2018م، استمرار النظام الإيراني الحرس الثوري) بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتهريب بالقدرات النوعية للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وتطرق المالكي إلى انتهاك الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين باستخدام طائرات من دون طيار من تاريخ 14 - 23 يونيو 2019 منها ( خمس طائرات /خميس مشيط، طائرتان /مدينة أبها، خمس طائرات /داخل الأراضي اليمنية، ست طائرات /مدينة جازان)، مستشهدًا ببعض الطائرات التي استخدمتها الميليشيات (طائرة شاهد 129 الإيرانية, طائرة "أبابيل/ قاصف")، مبينًا أن جميع هذه الطائرات ولله الحمد يتم اعتراضها من قِبل الدفاع الجوي الملكي السعودي أو من قِبل قوات التحالف بداخل اليمن وأيضًا يتم اعتراضها من قِبل طائرات التحالف سواء في المجال الجوي للجمهورية اليمنية أو عند دخولها المجال الجوي للمملكة.

ولفت النظر إلى تقرير منظمة التحقيق والتفتيش ( UNVIM ) التابع للأمم المتحدة في جيبوتي للفترة من 12 - 18 يونيو 2019م الذي أشار إلى سلامة الأرقام والإيجابية في تحقيق كل ما من شأنه الالتزام بالقوانين الدولية والاستجابة للطلبات المستلمة بشأن السفن والطائرات والمنظمات الإغاثية.

وأعلن المالكي عن بدء قيادة القوات المشتركة للتحالف وضمن العمليات الإنسانية صرف المساعدات الطوعية للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن من خلال لجنة المساعدات الطوعية, حيث تم تعويض 113 متضررًا من 6 حوادث عرضية بمبلغ وقدره (2.593.000) ريال، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي عدد ادعاءات الحوادث 145، وعدد الحوادث التي تم إقرارها من الفريق المشترك لتقييم الحوادث 18، وعدد الحوادث التي تم صرف المساعدات الطوعية لها 6.

وأكد أن جهود التحالف مستمرة في السماح لجميع الشحنات سواءً كانت برية أو الرحلات الجوية أو السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية, وأن الموانئ اليمنية كافة تعمل بطاقتها الاستيعابية, وأن أوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية 24744 وإعطاء حق الوصول للمنظمات العاملة بداخل اليمن بتوزيع المساعدات الإنسانية, مبينًا أن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات المساعدات الغذائية جاء بسبب ما تقوم به الميليشيات الحوثية من سرقة المواد الغذائية.

واستعرض التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف منذ بداية العمليات العسكرية في 26 مارس 2014 إلى 24 يونيو 2019 (الجوية 16.126، البرية 1458, الجوية 6009 ، فيما تصل أوامر تأمين المركبات الإغاثية 24.744 بحيث يصبح مجموع التصاريح الكلي 48.337 تصريحًا.

وتطرق إلى جملة من العمليات الهجومية المنفذة من قِبل التحالف ضد العناصر الحوثية المقاتلة المدعومة من إيران بالداخل اليمني المتمثلة في استهداف وتدمير ورشة لتصنيع ومخازن لمنصات إطلاق وتخزين الطائرات من دون طيار، ومعامل تفخيخ الطائرات من دون طيار، ومواقع لتخزين الذخائر، وكذلك عربات نقل أسلحة ونقل إمداد، مواقع صواريخ دفاع جوي من نوع سام 6، ومعسكرات تدريب, مؤكدًا أخذ قيادة التحالف لجميع الاعتبارات لتقليل الأضرار الجانبية .

وحول موقف العمليات العسكرية, أكد أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف يواصل العمليات التعرضية الهجومية في العديد من المحاور .

وأفاد بأن عدد الصواريخ البالستية والمقاذيف التي أطلقت على المملكة حتى 24 يونيو2019 226 صاروخًا, والمقذوفات 720056 ، فيما بلغ إجمالي خسائر الميليشيا الحوثية من 10 - 24 يونيو2019 314 وعدد القتلى والعناصر الإرهابية الحوثية 560.، مؤكدًا أنه تم تحقيق الكثير من الأهداف العملياتية لتحييد هذه القدرات للميليشيات الحوثية ويتم العمل على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الميليشيات الحوثية .