"انظر إلى الإطار الخلفي".. فيديو غريب لسيارة مسرعة على الجليد

"انظر إلى الإطار الخلفي لهذه السيارة.. لاحظ ما يحدث له أثناء سير السيارة على الجليد بأحد الطرق السريعة في ولاية ميسوري"، هكذا قدّمت مذيعة شبكة "فوكس نيوز" مشهدًا غريبًا تم التقاطه أثناء سير السيارة على الطريق، ودون أن يلاحظ السائق شيئًا.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، تشهد العديد من المناطق حول العالم انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وتساقط ثلوج كثيفة يتسبب في تعطيل بعض الأنشطة الحياتية أو التأثير عليها سلبًا، وفي تلك الظروف الجوية تحتاج السيارات إلى صيانة دورية؛ حتى يمكن قيادتها بأمان على الطرق التي يكسوها الجليد.

لكن في هذا الفيديو الذي تم تداوله على موقع "تويتر"، كانت المشكلة أن الثلوج تراكمت على أحد إطارات السيارة بصورة تعيق قدرته على الحركة.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يُظهر مقطع الفيديو سيارة تسير بسرعة على طريق سريع بمقاطعة سانت لويس في ولاية ميسوري الأمريكية، وكان الجليد يكسو أحد إطارات السيارة، مما جعله يتوقف عن الحركة تمامًا.

وتظهر السيارة التي تعتمد في حركتها على الإطارات الأمامية، أثناء انطلاقها دون أن يلاحظ قائدها أن أحد إطارات سيارته متوقف؛ بسبب تراكم الجليد حوله.

وبحسب الفيديو، فإن انزلاق السيارة على الجليد دون أن تتأثر قدرتها على الحركة حال دون ملاحظة هذا الأمر عندما بدأت السيارة تتحرك.

وعلّق صاحب الفيديو على "تويتر" قائلًا: "هذا سبب وقوع الحوادث على الطرق".