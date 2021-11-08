"الصحة العالمية" تكشف حقيقة وجود متحور باسم "هيهي" لفيروس كورونا

أكدت أن المتحورات يتم تسميتها بالحروف دون استخدام الأسماء أو البلاد

أكد جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا تحت اسم "هيهي".

وتفصيلاً، قال عصمت إن "هذا المتحور غير موجود، وليس له أهمية على الإطلاق، وليس هناك متحور باسم مدينة أو بلد، وغير معترف به في منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "متحورات فيروس كورونا موجودة، وستظل موجودة بكثرة، ولكن أهم شيء في المتحور أمور عدة، هي سرعة الانتشار، والمضاعفات، ومقاومته للقاح".

وقال: "لم يظهر متحور لكورونا بعد (دلتا) سوى متحور (مو). ومنظمة الصحة العالمية بعد أول ظهور لكوفيد كان البعض يطلق عليه الفيروس الصيني، فاعتبرته تنمُّرًا؛ وقررت أن المتحورات يتم تسميتها بالحروف، ومتحورات كوفيد دون استخدام الأسماء أو البلاد".