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"الحجيلي" مشرفًا على أعمال لجان التعديات في تبوك

صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف

وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.

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"الحجيلي" مشرفًا على أعمال لجان التعديات في تبوك
سبق

صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف

وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
10:39 PM

"الحجيلي" مشرفًا على أعمال لجان التعديات في تبوك

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نواف الغضوري - تبوك
0
45

صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف

وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.

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