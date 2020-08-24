"الحجيلي" مشرفًا على أعمال لجان التعديات في تبوك

صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف
وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.
صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف
وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.
صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف
وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.
صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف
وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.