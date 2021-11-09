أمريكا وبريطانيا والنرويج تؤكد ضرورة عودة "حمدوك" إلى منصبه
سفراء الدول الثلاثة التقوا مع "البرهان"
التقى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، سفراء كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، بحسب ما أفادت "رويترز".
وذكر السفراء الثلاثة في بيان، أنهم حذروا من الإجراءات الأحادية، وأكدوا ضرورة عودة عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيساً للوزراء.
أمريكا وبريطانيا والنرويج تؤكد ضرورة عودة "حمدوك" إلى منصبه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-09
التقى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، سفراء كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، بحسب ما أفادت "رويترز".
وذكر السفراء الثلاثة في بيان، أنهم حذروا من الإجراءات الأحادية، وأكدوا ضرورة عودة عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيساً للوزراء.
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:17 PM
أمريكا وبريطانيا والنرويج تؤكد ضرورة عودة "حمدوك" إلى منصبه
سفراء الدول الثلاثة التقوا مع "البرهان"
التقى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، سفراء كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، بحسب ما أفادت "رويترز".
وذكر السفراء الثلاثة في بيان، أنهم حذروا من الإجراءات الأحادية، وأكدوا ضرورة عودة عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيساً للوزراء.