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"الغاط الخضراء".. مبادرة لتشجير أكثر من 219 ألف م2

تدشّن محافظة الغاط، الأربعاء المقبل، مبادرة "الغاط الخضراء"، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ضمن مبادرة المملكة الخضراء، بحضور محافظ الغاط منصور بن سعد السديري؛ حيث تمثل محافظة الغاط واجهة سياحية تراثية تاريخية، تمتلك من مقومات البيئة الصحية.

وتمثل المبادرة نموذجاً جيداً للشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ مشروعات وطنية، لها أثرها الجيد في الصحة العامة للمواطنين، وقاطني المملكة، حيث تطلق جمعية الغاط البيئية بالشراكة مع بلدية الغاط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومتنزه الغاط الوطني، وإدارة التعليم، ومركز عبدالرحمن السديري الثقافي، مشروع تشجير سفح الجبل المطل على متنزه الملك سلمان بمساحة تبلغ 219000 متر مربع، و3000 شجرة ملائمة للبيئة المحلية.

ونوّه رئيس مجلس إدارة جمعية الغاط البيئية الدكتور سعد بن ناصر الحسين، بالجهود التي تبذلها المحافظة، برئاسة المحافظ منصور بن سعد السديري، ورؤساء القطاعات الحكومية، ومجلس إدارة الجمعية، حيث تمثل تلك المبادرة على أرض الواقع تتويجاً لجهود كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الجمعية وعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تدعم التوجه العام للمملكة في توفير مناخ بيئي آمن.

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"الغاط الخضراء".. مبادرة لتشجير أكثر من 219 ألف م2
سبق

تدشّن محافظة الغاط، الأربعاء المقبل، مبادرة "الغاط الخضراء"، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ضمن مبادرة المملكة الخضراء، بحضور محافظ الغاط منصور بن سعد السديري؛ حيث تمثل محافظة الغاط واجهة سياحية تراثية تاريخية، تمتلك من مقومات البيئة الصحية.

وتمثل المبادرة نموذجاً جيداً للشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ مشروعات وطنية، لها أثرها الجيد في الصحة العامة للمواطنين، وقاطني المملكة، حيث تطلق جمعية الغاط البيئية بالشراكة مع بلدية الغاط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومتنزه الغاط الوطني، وإدارة التعليم، ومركز عبدالرحمن السديري الثقافي، مشروع تشجير سفح الجبل المطل على متنزه الملك سلمان بمساحة تبلغ 219000 متر مربع، و3000 شجرة ملائمة للبيئة المحلية.

ونوّه رئيس مجلس إدارة جمعية الغاط البيئية الدكتور سعد بن ناصر الحسين، بالجهود التي تبذلها المحافظة، برئاسة المحافظ منصور بن سعد السديري، ورؤساء القطاعات الحكومية، ومجلس إدارة الجمعية، حيث تمثل تلك المبادرة على أرض الواقع تتويجاً لجهود كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الجمعية وعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تدعم التوجه العام للمملكة في توفير مناخ بيئي آمن.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
01:20 PM

"الغاط الخضراء".. مبادرة لتشجير أكثر من 219 ألف م2

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدشّن محافظة الغاط، الأربعاء المقبل، مبادرة "الغاط الخضراء"، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ضمن مبادرة المملكة الخضراء، بحضور محافظ الغاط منصور بن سعد السديري؛ حيث تمثل محافظة الغاط واجهة سياحية تراثية تاريخية، تمتلك من مقومات البيئة الصحية.

وتمثل المبادرة نموذجاً جيداً للشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ مشروعات وطنية، لها أثرها الجيد في الصحة العامة للمواطنين، وقاطني المملكة، حيث تطلق جمعية الغاط البيئية بالشراكة مع بلدية الغاط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومتنزه الغاط الوطني، وإدارة التعليم، ومركز عبدالرحمن السديري الثقافي، مشروع تشجير سفح الجبل المطل على متنزه الملك سلمان بمساحة تبلغ 219000 متر مربع، و3000 شجرة ملائمة للبيئة المحلية.

ونوّه رئيس مجلس إدارة جمعية الغاط البيئية الدكتور سعد بن ناصر الحسين، بالجهود التي تبذلها المحافظة، برئاسة المحافظ منصور بن سعد السديري، ورؤساء القطاعات الحكومية، ومجلس إدارة الجمعية، حيث تمثل تلك المبادرة على أرض الواقع تتويجاً لجهود كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الجمعية وعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تدعم التوجه العام للمملكة في توفير مناخ بيئي آمن.

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