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كورونا في العراق.. 5170 إصابة جديدة و26 وفاة و3057 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 745642 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13671, فيما تم تسجيل 3057 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع الإجمالي إلى 674345 حالة.

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كورونا في العراق.. 5170 إصابة جديدة و26 وفاة و3057 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 745642 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13671, فيما تم تسجيل 3057 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع الإجمالي إلى 674345 حالة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
05:01 PM

كورونا في العراق.. 5170 إصابة جديدة و26 وفاة و3057 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 745642 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13671, فيما تم تسجيل 3057 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع الإجمالي إلى 674345 حالة.

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