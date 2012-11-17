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وزير الرياضة يُكَرّم البطل العالمي يزيد الراجحي بعد فوزه بلقب كأس العالم للراليات "الكروس كانتري الباها"

أول سائق سعودي يحقق هذا اللقب العالمي في تاريخ رياضة المحركات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي

كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الاثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بطل الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًّا لرياضة الوطن بتتويجه بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري "باها" في فئة الـ"تي1" لموسم ٢٠٢١.

ويُعد يزيد الراجحي أولَ سائق سعودي يحقق هذا اللقب العالمي في تاريخ رياضة المحركات التي يشرف عليه الاتحاد الدولي للسيارات آل "فيا".

‎وعبّر يزيد الراجحي خلال اللقاء، عن سعادته بالدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية من قِبَل وزارة الرياضة، وأن هذا الإنجاز هو نتاج الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ودعم واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستمر للقطاع الرياضي.

وتَقدم يزيد الراجحي بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على دعمهم الكبير والاهتمام الذي تحظى بها رياضة المحركات في المملكة بجميع فئاتها.

كما شكر "الراجحي" عبداللطيف جميل للسيارات، على دعمهم لفريق يزيد للسباقات، وعلى دعمهم لرياضة المحركات السعودية وبالأخص الراليات الصحراوية في المملكة العربية السعودية منذ انطلاقة النسخة الأولى للراليات في حائل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الرياضة يُكَرّم البطل العالمي يزيد الراجحي بعد فوزه بلقب كأس العالم للراليات "الكروس كانتري الباها"
سبق

كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الاثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بطل الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًّا لرياضة الوطن بتتويجه بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري "باها" في فئة الـ"تي1" لموسم ٢٠٢١.

ويُعد يزيد الراجحي أولَ سائق سعودي يحقق هذا اللقب العالمي في تاريخ رياضة المحركات التي يشرف عليه الاتحاد الدولي للسيارات آل "فيا".

‎وعبّر يزيد الراجحي خلال اللقاء، عن سعادته بالدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية من قِبَل وزارة الرياضة، وأن هذا الإنجاز هو نتاج الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ودعم واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستمر للقطاع الرياضي.

وتَقدم يزيد الراجحي بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على دعمهم الكبير والاهتمام الذي تحظى بها رياضة المحركات في المملكة بجميع فئاتها.

كما شكر "الراجحي" عبداللطيف جميل للسيارات، على دعمهم لفريق يزيد للسباقات، وعلى دعمهم لرياضة المحركات السعودية وبالأخص الراليات الصحراوية في المملكة العربية السعودية منذ انطلاقة النسخة الأولى للراليات في حائل.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
12:19 PM

وزير الرياضة يُكَرّم البطل العالمي يزيد الراجحي بعد فوزه بلقب كأس العالم للراليات "الكروس كانتري الباها"

أول سائق سعودي يحقق هذا اللقب العالمي في تاريخ رياضة المحركات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الاثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بطل الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًّا لرياضة الوطن بتتويجه بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري "باها" في فئة الـ"تي1" لموسم ٢٠٢١.

ويُعد يزيد الراجحي أولَ سائق سعودي يحقق هذا اللقب العالمي في تاريخ رياضة المحركات التي يشرف عليه الاتحاد الدولي للسيارات آل "فيا".

‎وعبّر يزيد الراجحي خلال اللقاء، عن سعادته بالدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية من قِبَل وزارة الرياضة، وأن هذا الإنجاز هو نتاج الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ودعم واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستمر للقطاع الرياضي.

وتَقدم يزيد الراجحي بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على دعمهم الكبير والاهتمام الذي تحظى بها رياضة المحركات في المملكة بجميع فئاتها.

كما شكر "الراجحي" عبداللطيف جميل للسيارات، على دعمهم لفريق يزيد للسباقات، وعلى دعمهم لرياضة المحركات السعودية وبالأخص الراليات الصحراوية في المملكة العربية السعودية منذ انطلاقة النسخة الأولى للراليات في حائل.

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