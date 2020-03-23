رجال الأمن يباشرون تطبيق منع التجول ابتداءً من السابعة مساءً

يباشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً.
ويأتي ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
يباشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً.
ويأتي ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.فيروس كورونا الجديد حظر التجول
يباشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً.
ويأتي ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
يباشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً.
ويأتي ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.