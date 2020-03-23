رجال الأمن يباشرون تطبيق منع التجول ابتداءً من السابعة مساءً

حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار "كورونا"

يباشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً.

ويأتي ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.