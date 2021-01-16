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مدير جامعة أم القرى يفتتح 8 معامل للرسم الهندسي والحاسبات والطباعة بكلية التصاميم

أكد على منح الطالب كافة الأدوات والإمكانيات التي تتيح له فرصة للتعلم والتميز الأكاديمي

افتتح مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل اليوم الأربعاء، معامل الطلاب بكلية التصاميم، بحضور وكيل الكلية د. عبدالله الثقفي، وعميدة الكلية د. رانية عبدالله، وعدد من عمداء الكليات ووكلاء ومنسوبي الجامعة.

واطلع مدير الجامعة على 3 معامل للرسم الهندسي مجهزة بطاولات وكراسي مختصة بالرسم، تبلغ طاقتها الاستيعابية 90 طالباً، و3 معامل تحتوي على 99 جهاز حاسب آلي، مزودة بأعلى المواصفات التقنية، وأحدث المتطلبات التعليمية، كما تحتوي المعامل على قاعتين دراسيتين تسع لـ 72 طالباً، ومعمل طباعة يحوي أجهزة طابعات مختصة بالتصميم الجرافيكي ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، إضافة لمعمل للتصوير الضوئي الذي يستوعب 33 طالباً.

وأكد "بافيل "على أهمية البيئة التعليمية في التحصيل العلمي، وحرصه على توفير أحدث التقنيات والتسهيلات لهم، مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز المشاريع بجودة ومعايير عالمية لخدمة الطالب أولاً، وعلى منح الطالب كافة الأدوات والإمكانيات التي تتيح له فرصة للتعلم والتميز الأكاديمي.


مدير جامعة أم القرى عبدالله بافيل كلية التصاميم

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مدير جامعة أم القرى يفتتح 8 معامل للرسم الهندسي والحاسبات والطباعة بكلية التصاميم
سبق

افتتح مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل اليوم الأربعاء، معامل الطلاب بكلية التصاميم، بحضور وكيل الكلية د. عبدالله الثقفي، وعميدة الكلية د. رانية عبدالله، وعدد من عمداء الكليات ووكلاء ومنسوبي الجامعة.

واطلع مدير الجامعة على 3 معامل للرسم الهندسي مجهزة بطاولات وكراسي مختصة بالرسم، تبلغ طاقتها الاستيعابية 90 طالباً، و3 معامل تحتوي على 99 جهاز حاسب آلي، مزودة بأعلى المواصفات التقنية، وأحدث المتطلبات التعليمية، كما تحتوي المعامل على قاعتين دراسيتين تسع لـ 72 طالباً، ومعمل طباعة يحوي أجهزة طابعات مختصة بالتصميم الجرافيكي ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، إضافة لمعمل للتصوير الضوئي الذي يستوعب 33 طالباً.

وأكد "بافيل "على أهمية البيئة التعليمية في التحصيل العلمي، وحرصه على توفير أحدث التقنيات والتسهيلات لهم، مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز المشاريع بجودة ومعايير عالمية لخدمة الطالب أولاً، وعلى منح الطالب كافة الأدوات والإمكانيات التي تتيح له فرصة للتعلم والتميز الأكاديمي.


15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
09:22 PM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:22 AM

مدير جامعة أم القرى يفتتح 8 معامل للرسم الهندسي والحاسبات والطباعة بكلية التصاميم

أكد على منح الطالب كافة الأدوات والإمكانيات التي تتيح له فرصة للتعلم والتميز الأكاديمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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افتتح مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل اليوم الأربعاء، معامل الطلاب بكلية التصاميم، بحضور وكيل الكلية د. عبدالله الثقفي، وعميدة الكلية د. رانية عبدالله، وعدد من عمداء الكليات ووكلاء ومنسوبي الجامعة.

واطلع مدير الجامعة على 3 معامل للرسم الهندسي مجهزة بطاولات وكراسي مختصة بالرسم، تبلغ طاقتها الاستيعابية 90 طالباً، و3 معامل تحتوي على 99 جهاز حاسب آلي، مزودة بأعلى المواصفات التقنية، وأحدث المتطلبات التعليمية، كما تحتوي المعامل على قاعتين دراسيتين تسع لـ 72 طالباً، ومعمل طباعة يحوي أجهزة طابعات مختصة بالتصميم الجرافيكي ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، إضافة لمعمل للتصوير الضوئي الذي يستوعب 33 طالباً.

وأكد "بافيل "على أهمية البيئة التعليمية في التحصيل العلمي، وحرصه على توفير أحدث التقنيات والتسهيلات لهم، مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز المشاريع بجودة ومعايير عالمية لخدمة الطالب أولاً، وعلى منح الطالب كافة الأدوات والإمكانيات التي تتيح له فرصة للتعلم والتميز الأكاديمي.


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