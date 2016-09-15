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بعد تداول حسابه البنكي .. والد "مُعتز": أبرأ إلى الله مما يحدث وعفوي كان لوجه الله

تغريدة "الحارثي" حظيت بانتشار واسع .. مغرِّدون: رسالة لمَن اقتات على المتاجرة بالدماء

أكّد خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب المتوفى "مُعتز"؛ براءته مِمّن يتداول رقم حسابه البنكي ويطلب تقديم المساعدة له، وما يحدث اجتهادات بعض الأصدقاء، وعن كونه عفا لوجه الله.

وقال "الحارثي"؛ في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة التواصل "تويتر": "أنا أبو معتز وأنا بريء من أيّ شخص يرسل رقم حساب بنكي أو مطالبات مالية لأني عفوت لوجه الله".

وأضاف: "هناك اجتهادات من بعض الأصدقاء في توضيح الحالة المادية، وأنا أرفض ذلك تماماً".

وحظيت تغريدة "الحارثي"؛ بانتشارٍ واسع؛ واصفين ما قاله بأنه درسٌ جديدٌ في الإنسانية، ورسالة لمَن اقتات على المتاجرة بالدماء، وحمّل الضعفاء والمساكين ملايين لا يطيقونها.

تجدر الإشارة، إلى أن عدداً من مُحبي الخير تداولوا أرقام الحسابات البنكية لوالد "معتز" بطريقةٍ غير قانونية، وطالبوا بتقديم المساعدة له، تقديراً لموقفه الإنساني نظير عفوه.

وكان شقيقه "عابد الحارثي"؛ قد كشف عبر "سبق"، أمس؛ رغم ممانعة والد "معتز"؛ إلى كون الأخير كان قد خرج من السجن الفترة الماضية بسبب ديونه التي تجاوزت ٥٠٠ ألف ريال، ورعايته والده المُقعد الذي لديه أسرة وأشقاء تجاوز عددهم ٢٢ شخصاً، إضافة إلى كونه لا يملك بيتاً ولا سيارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تداول حسابه البنكي .. والد "مُعتز": أبرأ إلى الله مما يحدث وعفوي كان لوجه الله
سبق

أكّد خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب المتوفى "مُعتز"؛ براءته مِمّن يتداول رقم حسابه البنكي ويطلب تقديم المساعدة له، وما يحدث اجتهادات بعض الأصدقاء، وعن كونه عفا لوجه الله.

وقال "الحارثي"؛ في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة التواصل "تويتر": "أنا أبو معتز وأنا بريء من أيّ شخص يرسل رقم حساب بنكي أو مطالبات مالية لأني عفوت لوجه الله".

وأضاف: "هناك اجتهادات من بعض الأصدقاء في توضيح الحالة المادية، وأنا أرفض ذلك تماماً".

وحظيت تغريدة "الحارثي"؛ بانتشارٍ واسع؛ واصفين ما قاله بأنه درسٌ جديدٌ في الإنسانية، ورسالة لمَن اقتات على المتاجرة بالدماء، وحمّل الضعفاء والمساكين ملايين لا يطيقونها.

تجدر الإشارة، إلى أن عدداً من مُحبي الخير تداولوا أرقام الحسابات البنكية لوالد "معتز" بطريقةٍ غير قانونية، وطالبوا بتقديم المساعدة له، تقديراً لموقفه الإنساني نظير عفوه.

وكان شقيقه "عابد الحارثي"؛ قد كشف عبر "سبق"، أمس؛ رغم ممانعة والد "معتز"؛ إلى كون الأخير كان قد خرج من السجن الفترة الماضية بسبب ديونه التي تجاوزت ٥٠٠ ألف ريال، ورعايته والده المُقعد الذي لديه أسرة وأشقاء تجاوز عددهم ٢٢ شخصاً، إضافة إلى كونه لا يملك بيتاً ولا سيارة.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
02:03 PM

بعد تداول حسابه البنكي .. والد "مُعتز": أبرأ إلى الله مما يحدث وعفوي كان لوجه الله

تغريدة "الحارثي" حظيت بانتشار واسع .. مغرِّدون: رسالة لمَن اقتات على المتاجرة بالدماء

A A A
عمر السبيعي - الرياض
62
86,933

أكّد خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب المتوفى "مُعتز"؛ براءته مِمّن يتداول رقم حسابه البنكي ويطلب تقديم المساعدة له، وما يحدث اجتهادات بعض الأصدقاء، وعن كونه عفا لوجه الله.

وقال "الحارثي"؛ في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة التواصل "تويتر": "أنا أبو معتز وأنا بريء من أيّ شخص يرسل رقم حساب بنكي أو مطالبات مالية لأني عفوت لوجه الله".

وأضاف: "هناك اجتهادات من بعض الأصدقاء في توضيح الحالة المادية، وأنا أرفض ذلك تماماً".

وحظيت تغريدة "الحارثي"؛ بانتشارٍ واسع؛ واصفين ما قاله بأنه درسٌ جديدٌ في الإنسانية، ورسالة لمَن اقتات على المتاجرة بالدماء، وحمّل الضعفاء والمساكين ملايين لا يطيقونها.

تجدر الإشارة، إلى أن عدداً من مُحبي الخير تداولوا أرقام الحسابات البنكية لوالد "معتز" بطريقةٍ غير قانونية، وطالبوا بتقديم المساعدة له، تقديراً لموقفه الإنساني نظير عفوه.

وكان شقيقه "عابد الحارثي"؛ قد كشف عبر "سبق"، أمس؛ رغم ممانعة والد "معتز"؛ إلى كون الأخير كان قد خرج من السجن الفترة الماضية بسبب ديونه التي تجاوزت ٥٠٠ ألف ريال، ورعايته والده المُقعد الذي لديه أسرة وأشقاء تجاوز عددهم ٢٢ شخصاً، إضافة إلى كونه لا يملك بيتاً ولا سيارة.

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