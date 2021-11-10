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مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع

أضرّت بمرتاديها والأهالي طالبوا بتدخّل جهة الاختصاص

‬ تسببت مساحة ترابية تقدر بـ2000 متر مربع تقع أمام مبنى مدرسة أنس بن النضر بمخطط 4 بالشرائع بإثارة الأتربة والغبار بين الفترة والأخرى، مما يؤثر سلبًا على صحة الطلاب، وبالذات ممن يعانون من حساسية صدرية، وما تحدثه من تشوهًا بصريًا وصحيًا.

ويتوسّط الموقعَ بروز صخري قد تسبب بعدد من الأضرار بمركبات أولياء الأمور والمعلمين عند توقفهم في الموقع وأثناء الخروج من الدوام.

وناشد منسوبو المدرسة وأهالي الحي بضرورة إيجاد حل للموقع كالسفلتة وإزالة البروز الصخري الذي يتوسطه، راجين أن تلقى مناشدتهم استجابًة لدى جهة الاختصاص.

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مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع
سبق

‬ تسببت مساحة ترابية تقدر بـ2000 متر مربع تقع أمام مبنى مدرسة أنس بن النضر بمخطط 4 بالشرائع بإثارة الأتربة والغبار بين الفترة والأخرى، مما يؤثر سلبًا على صحة الطلاب، وبالذات ممن يعانون من حساسية صدرية، وما تحدثه من تشوهًا بصريًا وصحيًا.

ويتوسّط الموقعَ بروز صخري قد تسبب بعدد من الأضرار بمركبات أولياء الأمور والمعلمين عند توقفهم في الموقع وأثناء الخروج من الدوام.

وناشد منسوبو المدرسة وأهالي الحي بضرورة إيجاد حل للموقع كالسفلتة وإزالة البروز الصخري الذي يتوسطه، راجين أن تلقى مناشدتهم استجابًة لدى جهة الاختصاص.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
05:10 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:23 AM

مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع

أضرّت بمرتاديها والأهالي طالبوا بتدخّل جهة الاختصاص

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,382

‬ تسببت مساحة ترابية تقدر بـ2000 متر مربع تقع أمام مبنى مدرسة أنس بن النضر بمخطط 4 بالشرائع بإثارة الأتربة والغبار بين الفترة والأخرى، مما يؤثر سلبًا على صحة الطلاب، وبالذات ممن يعانون من حساسية صدرية، وما تحدثه من تشوهًا بصريًا وصحيًا.

ويتوسّط الموقعَ بروز صخري قد تسبب بعدد من الأضرار بمركبات أولياء الأمور والمعلمين عند توقفهم في الموقع وأثناء الخروج من الدوام.

وناشد منسوبو المدرسة وأهالي الحي بضرورة إيجاد حل للموقع كالسفلتة وإزالة البروز الصخري الذي يتوسطه، راجين أن تلقى مناشدتهم استجابًة لدى جهة الاختصاص.

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