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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

العيد في زمن كورونا: أجواء مختلفة وطقوس غائبة.. والفرحة "عن بُعد" ناقصة

الزيارات بين العائلات والأصدقاء لن تتم

تحل مناسبة عيد الفطر المبارك في ظروف مختلفة عما كانت عليه في السابق بمختلف الدول الإسلامية؛ وذلك في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ إذ تخيم أجواء مختلفة، وطقوس غائبة، وفرحة ناقصة؛ وهو ما سيحتم فرض عدد من الإجراءات التي ستجعل هذه المناسبة الدينية بنكهة مختلفة.

وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز"، فقد اختارت معظم الدول الإسلامية إقامة صلاة العيد في المنازل عوضًا عن المساجد والمصليات حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات؛ إذ أجاز العلماء والفقهاء أداء صلاة العيد في البيوت بالكيفية التي تصلَّى بها في المساجد والساحات؛ وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء.

في السياق نفسه، فرضت عدد من الدول الإسلامية حظر التجول خلال عطلة العيد؛ وهو ما يعني أن الزيارات بين العائلات والأصدقاء لن تتم؛ وسيضطر الجميع للاكتفاء بتبادل التهاني "عن بُعد".

وأشار التقرير لعدد من الاحتفالات الأخرى التي أفسدها كورونا، منها شراء الهدايا والملابس، وزيارة محال الحلويات والتسوق، إضافة إلى منع التجول في أيام العيد في كثير من الدول العربية والإسلامية.

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العيد في زمن كورونا: أجواء مختلفة وطقوس غائبة.. والفرحة "عن بُعد" ناقصة
سبق

تحل مناسبة عيد الفطر المبارك في ظروف مختلفة عما كانت عليه في السابق بمختلف الدول الإسلامية؛ وذلك في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ إذ تخيم أجواء مختلفة، وطقوس غائبة، وفرحة ناقصة؛ وهو ما سيحتم فرض عدد من الإجراءات التي ستجعل هذه المناسبة الدينية بنكهة مختلفة.

وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز"، فقد اختارت معظم الدول الإسلامية إقامة صلاة العيد في المنازل عوضًا عن المساجد والمصليات حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات؛ إذ أجاز العلماء والفقهاء أداء صلاة العيد في البيوت بالكيفية التي تصلَّى بها في المساجد والساحات؛ وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء.

في السياق نفسه، فرضت عدد من الدول الإسلامية حظر التجول خلال عطلة العيد؛ وهو ما يعني أن الزيارات بين العائلات والأصدقاء لن تتم؛ وسيضطر الجميع للاكتفاء بتبادل التهاني "عن بُعد".

وأشار التقرير لعدد من الاحتفالات الأخرى التي أفسدها كورونا، منها شراء الهدايا والملابس، وزيارة محال الحلويات والتسوق، إضافة إلى منع التجول في أيام العيد في كثير من الدول العربية والإسلامية.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:35 PM

العيد في زمن كورونا: أجواء مختلفة وطقوس غائبة.. والفرحة "عن بُعد" ناقصة

الزيارات بين العائلات والأصدقاء لن تتم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحل مناسبة عيد الفطر المبارك في ظروف مختلفة عما كانت عليه في السابق بمختلف الدول الإسلامية؛ وذلك في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ إذ تخيم أجواء مختلفة، وطقوس غائبة، وفرحة ناقصة؛ وهو ما سيحتم فرض عدد من الإجراءات التي ستجعل هذه المناسبة الدينية بنكهة مختلفة.

وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز"، فقد اختارت معظم الدول الإسلامية إقامة صلاة العيد في المنازل عوضًا عن المساجد والمصليات حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات؛ إذ أجاز العلماء والفقهاء أداء صلاة العيد في البيوت بالكيفية التي تصلَّى بها في المساجد والساحات؛ وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء.

في السياق نفسه، فرضت عدد من الدول الإسلامية حظر التجول خلال عطلة العيد؛ وهو ما يعني أن الزيارات بين العائلات والأصدقاء لن تتم؛ وسيضطر الجميع للاكتفاء بتبادل التهاني "عن بُعد".

وأشار التقرير لعدد من الاحتفالات الأخرى التي أفسدها كورونا، منها شراء الهدايا والملابس، وزيارة محال الحلويات والتسوق، إضافة إلى منع التجول في أيام العيد في كثير من الدول العربية والإسلامية.

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