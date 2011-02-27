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شرطة دبي تكشف أسباب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة "سريديفي"

توفيت غرقًا في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي

كشفت شرطة دبي تفاصيل وفاة ممثلة بوليوود الشهيرة سريديفي، وقالت في بيان لها: غرقت "سريديفي" بعد فقدانها للوعي خلال إقامتها بفندق في دبي، وفقاً لـ"CNN".

وقد زارت الممثلة التي أعلن عن وفاتها السبت الماضي بعمر 54 عاماً، إمارة دبي لحضور زفاف عائلي.

وذكرت شرطة دبي عبر صفحتها في فيسبوك أن "تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي".

وأضافت الشرطة في بيانها أن "ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات".

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شرطة دبي تكشف أسباب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة "سريديفي"
سبق

كشفت شرطة دبي تفاصيل وفاة ممثلة بوليوود الشهيرة سريديفي، وقالت في بيان لها: غرقت "سريديفي" بعد فقدانها للوعي خلال إقامتها بفندق في دبي، وفقاً لـ"CNN".

وقد زارت الممثلة التي أعلن عن وفاتها السبت الماضي بعمر 54 عاماً، إمارة دبي لحضور زفاف عائلي.

وذكرت شرطة دبي عبر صفحتها في فيسبوك أن "تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي".

وأضافت الشرطة في بيانها أن "ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات".

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
07:54 PM

شرطة دبي تكشف أسباب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة "سريديفي"

توفيت غرقًا في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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كشفت شرطة دبي تفاصيل وفاة ممثلة بوليوود الشهيرة سريديفي، وقالت في بيان لها: غرقت "سريديفي" بعد فقدانها للوعي خلال إقامتها بفندق في دبي، وفقاً لـ"CNN".

وقد زارت الممثلة التي أعلن عن وفاتها السبت الماضي بعمر 54 عاماً، إمارة دبي لحضور زفاف عائلي.

وذكرت شرطة دبي عبر صفحتها في فيسبوك أن "تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي".

وأضافت الشرطة في بيانها أن "ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات".

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