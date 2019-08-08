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110 أيام على اختفاء "شاب الأحساء".. وأصدقاؤه: لم نتواصل معه

والده قابل "أمير الشرقية" وسلمه ملفًا كاملاً عن القضية

110 أيام مضت على اختفاء "شاب الأحساء" تيسير أحمد محمد القويضي، من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء من يوم الاثنين 17 شعبان الماضي، دون العثور عليه، على الرغم من الجهود المبذولة من قِبل رجال الأمن والمشاركين في عمليات البحث من جهات وفرق تطوعية.

واستدعت الجهات الأمنية أخيرًا أصدقاء الشاب لسؤالهم عنه، إلا أنهم أنكروا تواصلهم معه جميعًا منذ يوم اختفائه، مؤكدين أنهم لا يعرفون أي شيء عنه.

أحمد القويضي والد الشاب "تيسير" لـ"سبق": "قابلت سمو أمير المنطقة الشرقية، وسلمته ملفًا كاملاً عن القضية، إضافة إلى أن الجهات الأمنية ما زالت تعمل عليها".

وأضاف: "لم يعد لدي أي حل في قضية ابني، وفوضت أمري لله، وأملي به كبير وعظيم"، وعن حالة الأسرة بعد فقدان ابنها قال: "محتسبة وصابرة ومتفائلة".

وتعود قضية اختفاء الشاب تيسير منذ خروجه من المنزل يوم الاثنين 17 شعبان 1440 الساعة 6:55، وقد قامت الجهات الأمنية في المحافظة بواجبها مشكورة، ولم تدخر جهدًا في محاولة الكشف عن مصيره، لكن ما زال مصيره مجهولاً.

واستدعت الجهات الأمنية جميع من له علاقة بـ"تيسير"، وراجعت سجلات المكالمات الخاصة به للتوصل إلى أي معلومة دون فائدة، وتعيش الأسرة كاملة في حالة مأساوية نتيجة فقدان ابنها "تيسير".

"سبق" تابعت واقعة اختفاء "شاب الأحساء" بعد فقدانه.

وذكر والد "تيسير"، أن ابنه سليم ولا يعاني أي مرض عضوي ولا نفسي، فيما تناشد أسرته كل من يعرف عنه شيئًا إبلاغ والده "أحمد" على جوال رقم 0562271700، أو الاتصال بأي مركز شرطة.

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110 أيام على اختفاء "شاب الأحساء".. وأصدقاؤه: لم نتواصل معه
سبق

110 أيام مضت على اختفاء "شاب الأحساء" تيسير أحمد محمد القويضي، من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء من يوم الاثنين 17 شعبان الماضي، دون العثور عليه، على الرغم من الجهود المبذولة من قِبل رجال الأمن والمشاركين في عمليات البحث من جهات وفرق تطوعية.

واستدعت الجهات الأمنية أخيرًا أصدقاء الشاب لسؤالهم عنه، إلا أنهم أنكروا تواصلهم معه جميعًا منذ يوم اختفائه، مؤكدين أنهم لا يعرفون أي شيء عنه.

أحمد القويضي والد الشاب "تيسير" لـ"سبق": "قابلت سمو أمير المنطقة الشرقية، وسلمته ملفًا كاملاً عن القضية، إضافة إلى أن الجهات الأمنية ما زالت تعمل عليها".

وأضاف: "لم يعد لدي أي حل في قضية ابني، وفوضت أمري لله، وأملي به كبير وعظيم"، وعن حالة الأسرة بعد فقدان ابنها قال: "محتسبة وصابرة ومتفائلة".

وتعود قضية اختفاء الشاب تيسير منذ خروجه من المنزل يوم الاثنين 17 شعبان 1440 الساعة 6:55، وقد قامت الجهات الأمنية في المحافظة بواجبها مشكورة، ولم تدخر جهدًا في محاولة الكشف عن مصيره، لكن ما زال مصيره مجهولاً.

واستدعت الجهات الأمنية جميع من له علاقة بـ"تيسير"، وراجعت سجلات المكالمات الخاصة به للتوصل إلى أي معلومة دون فائدة، وتعيش الأسرة كاملة في حالة مأساوية نتيجة فقدان ابنها "تيسير".

"سبق" تابعت واقعة اختفاء "شاب الأحساء" بعد فقدانه.

وذكر والد "تيسير"، أن ابنه سليم ولا يعاني أي مرض عضوي ولا نفسي، فيما تناشد أسرته كل من يعرف عنه شيئًا إبلاغ والده "أحمد" على جوال رقم 0562271700، أو الاتصال بأي مركز شرطة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:04 PM

110 أيام على اختفاء "شاب الأحساء".. وأصدقاؤه: لم نتواصل معه

والده قابل "أمير الشرقية" وسلمه ملفًا كاملاً عن القضية

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عبدالله السالم - الدمام
15
25,557

110 أيام مضت على اختفاء "شاب الأحساء" تيسير أحمد محمد القويضي، من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء من يوم الاثنين 17 شعبان الماضي، دون العثور عليه، على الرغم من الجهود المبذولة من قِبل رجال الأمن والمشاركين في عمليات البحث من جهات وفرق تطوعية.

واستدعت الجهات الأمنية أخيرًا أصدقاء الشاب لسؤالهم عنه، إلا أنهم أنكروا تواصلهم معه جميعًا منذ يوم اختفائه، مؤكدين أنهم لا يعرفون أي شيء عنه.

أحمد القويضي والد الشاب "تيسير" لـ"سبق": "قابلت سمو أمير المنطقة الشرقية، وسلمته ملفًا كاملاً عن القضية، إضافة إلى أن الجهات الأمنية ما زالت تعمل عليها".

وأضاف: "لم يعد لدي أي حل في قضية ابني، وفوضت أمري لله، وأملي به كبير وعظيم"، وعن حالة الأسرة بعد فقدان ابنها قال: "محتسبة وصابرة ومتفائلة".

وتعود قضية اختفاء الشاب تيسير منذ خروجه من المنزل يوم الاثنين 17 شعبان 1440 الساعة 6:55، وقد قامت الجهات الأمنية في المحافظة بواجبها مشكورة، ولم تدخر جهدًا في محاولة الكشف عن مصيره، لكن ما زال مصيره مجهولاً.

واستدعت الجهات الأمنية جميع من له علاقة بـ"تيسير"، وراجعت سجلات المكالمات الخاصة به للتوصل إلى أي معلومة دون فائدة، وتعيش الأسرة كاملة في حالة مأساوية نتيجة فقدان ابنها "تيسير".

"سبق" تابعت واقعة اختفاء "شاب الأحساء" بعد فقدانه.

وذكر والد "تيسير"، أن ابنه سليم ولا يعاني أي مرض عضوي ولا نفسي، فيما تناشد أسرته كل من يعرف عنه شيئًا إبلاغ والده "أحمد" على جوال رقم 0562271700، أو الاتصال بأي مركز شرطة.

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