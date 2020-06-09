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المعهد الصناعي الثانوي بصامطة يفتح باب القبول للفترة الصباحية بالبرامج المهنية

للفصل الأول لعام 1441/ 1442هـ.. والتسجيل إلكترونيًّا

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بصامطة عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لعدد من البرامج المهنية الصباحية، التي مدتها فصل تدريبي واحد مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي (1441/ 1442)هـ.

ويبدأ التسجيل من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 17/ 11/ 1441هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد أحمد بن داحش دربشي، المتقدمين للاطلاع على ميزات البرامج وشروط التسجيل واستكمال طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني.

ونوّه وكيل التدريب المهندس محمد بن حمود آل خيرات، بأنه سوف يتم إشعار المتقدمين عن طريق رسائل الجوال عند الفرز النهائي لاستكمال متطلبات القبول؛ متمنيين للجميع دوام التوفيق.

المعهد الصناعي الثانوي بصامطة

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المعهد الصناعي الثانوي بصامطة يفتح باب القبول للفترة الصباحية بالبرامج المهنية
سبق

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بصامطة عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لعدد من البرامج المهنية الصباحية، التي مدتها فصل تدريبي واحد مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي (1441/ 1442)هـ.

ويبدأ التسجيل من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 17/ 11/ 1441هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد أحمد بن داحش دربشي، المتقدمين للاطلاع على ميزات البرامج وشروط التسجيل واستكمال طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني.

ونوّه وكيل التدريب المهندس محمد بن حمود آل خيرات، بأنه سوف يتم إشعار المتقدمين عن طريق رسائل الجوال عند الفرز النهائي لاستكمال متطلبات القبول؛ متمنيين للجميع دوام التوفيق.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:12 PM

المعهد الصناعي الثانوي بصامطة يفتح باب القبول للفترة الصباحية بالبرامج المهنية

للفصل الأول لعام 1441/ 1442هـ.. والتسجيل إلكترونيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بصامطة عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لعدد من البرامج المهنية الصباحية، التي مدتها فصل تدريبي واحد مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي (1441/ 1442)هـ.

ويبدأ التسجيل من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 17/ 11/ 1441هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد أحمد بن داحش دربشي، المتقدمين للاطلاع على ميزات البرامج وشروط التسجيل واستكمال طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني.

ونوّه وكيل التدريب المهندس محمد بن حمود آل خيرات، بأنه سوف يتم إشعار المتقدمين عن طريق رسائل الجوال عند الفرز النهائي لاستكمال متطلبات القبول؛ متمنيين للجميع دوام التوفيق.

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