"سليمان الحبيب الطبية" تختتم برنامجها الصيفي التدريبي للطلاب

بالتعاون مع "هدف" واستفاد منه 170 طالباً وطالبة في تخصّصات عدة

اختتمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، برنامج تدريب الطلاب الصيفي لهذا العام 2019 م، الذي تمّ بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 170 طالباً وطالبة في تخصصات صحية وفنية وإدارية من جامعات وكليات متعددة.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي للطلاب والطالبات الذي أُقيم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، وألقى فيه نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة الدكتور عوض العمري؛ كلمة قدّم التهنئة فيها لكل المتدربين على نجاحهم في إكمال فترة تدريبهم بكل مهارة وكفاءة وإتقان.

وقال العمري؛ إن المتدربين مارسوا تدريبهم بكل مستشفيات المجموعة بالرياض والقصيم وفي عددٍ من الأقسام الصحية والفنية والتمريضية والإدارية وفقاً لتخصصاتهم الدراسية، وأُتيحت لهم فرصة التطبيق العملي لدراستهم الجامعية كلٌ وفق تخصصه، والوجود جنباً إلى جنب مع زملائهم من منسوبي المجموعة لمدة 4 أسابيع، بهدف تمكين الشباب السعودي بشكل أفضل ومساعدتهم على تنمية أخلاقيات العمل لديهم واكتساب المهارات الفردية والأساسية والخبرة بغية تسهيل دخولهم إلى سوق العمل بعد التخرج.

وأضاف، أن البرنامج التدريبي لهذا العام تميّز بالتخطيط الجيد والمتميز له، إضافة إلى زيادة قبول أعداد الطلاب المتقدمين وتعدد التخصصات التطبيقية فيها كالإدارة، المحاسبة، الموارد البشرية، الإعلام والعلاقات العامة، تقنية المعلومات، خدمات التمريض، العلاج الطبيعي، الخدمات الصيدلانية ، المختبرات الطبية، الأشعة، السكرتارية الطبية وخدمات المرضى.

بعد ذلك ألقى نائب الرئيس لشؤون الأطباء الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش؛ كلمة شكر كل القائمين على برنامج التدريب الصيفي، مؤكداً أن المجموعة كانت وستظل من أكبر الداعمين لأبناء هذا الوطن، إذ إنها تسعى بشكل مستمر للاستفادة من الطاقات السعودية الشابة، وتدريبهم واكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، وهذا يأتي ضمن دورها ومسؤوليتها المجتمعية، ولتكن عوناً للطلاب في مستقبلهم الوظيفي، مضيفاً أنه تم اختيار المدربين القادرين على إنجاز الأهداف التدريبية بجودة عالية، لأجل تحقيق التميز والإبداع وإيجاد تجربة تدريبية نموذجية وفريدة من نوعها.

وأكّد الحربش؛ أن المجموعة قامت بتوفير المتطلبات اللازمة كافة من أجل إنجاح هذا البرنامج ورفع مستوى المعرفة والمهارة لدى هذه الكفاءات الشابة الطموحة وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، الأمر الذي يدعم جهود السعودة والتوطين الوظيفي وتوفير فرص وظيفية لهم في المستقبل.

وفي الختام رحب الرئيس التنفيذي للتشغيل الدكتور عبدالوهاب العبدالوهاب؛ بجميع خريجي البرنامج بالانضمام إلى أسرة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مؤكداً أن أحد أهم أهداف هذا البرنامج هو استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للمجموعة، إذ إن التوظيف والسعودة هما خياران إستراتيجيان لنا ضمن السياسة الخاصّة للمجموعة.