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41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

يستهدف تسويق إنتاج مزارع تربة من التمور وإبراز مشاركات المزارعين

شهد مهرجان التمور الثالث بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة زيارة ما يزيد عن 41 ألف زائر ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، التي تنتج مختلف أصناف التمور، إضافة لتبادل الخبرات بين المنتجين والمسوقين والمهتمين بتصنيع وتسويق التمور من مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن ناصر البدري أن المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى شهر، سجل أرقاماً قياسية من مرتاديه عبر تقديم العديد من الفعاليات والمسابقات والأمسيات الشعرية، إلى جانب أركان خاصة تبرز دور محافظة تربة ومكانتها التاريخية عبر العصور، إضافة لتقديم فقرات خاصة للأطفال.


وأشار إلى أن معرض المنتجات الحرفية التقليدية الذي يعـد شريان المهرجان في نسخته الحالية تميز بتعريف الزائرين بالأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً إلى استمرار المهرجان طيلة فعالياته بإقامة المناشط الثقافية المتنوعة كالمحاضرات والندوات الزراعية التي تبرز أهمية شجرة النخيل وارتباطها بالعادات والتقاليد وبحياة السعوديين على مدى العصور.
وأكد أن المهرجان يستهدف تسويق إنتاج مزارع محافظة تربة من التمور وإبراز مشاركات المزارعين وأصحاب الأعمال والمهتمين بالتمور.

مهرجان التمور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة
سبق

شهد مهرجان التمور الثالث بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة زيارة ما يزيد عن 41 ألف زائر ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، التي تنتج مختلف أصناف التمور، إضافة لتبادل الخبرات بين المنتجين والمسوقين والمهتمين بتصنيع وتسويق التمور من مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن ناصر البدري أن المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى شهر، سجل أرقاماً قياسية من مرتاديه عبر تقديم العديد من الفعاليات والمسابقات والأمسيات الشعرية، إلى جانب أركان خاصة تبرز دور محافظة تربة ومكانتها التاريخية عبر العصور، إضافة لتقديم فقرات خاصة للأطفال.


وأشار إلى أن معرض المنتجات الحرفية التقليدية الذي يعـد شريان المهرجان في نسخته الحالية تميز بتعريف الزائرين بالأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً إلى استمرار المهرجان طيلة فعالياته بإقامة المناشط الثقافية المتنوعة كالمحاضرات والندوات الزراعية التي تبرز أهمية شجرة النخيل وارتباطها بالعادات والتقاليد وبحياة السعوديين على مدى العصور.
وأكد أن المهرجان يستهدف تسويق إنتاج مزارع محافظة تربة من التمور وإبراز مشاركات المزارعين وأصحاب الأعمال والمهتمين بالتمور.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
02:53 PM

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

يستهدف تسويق إنتاج مزارع تربة من التمور وإبراز مشاركات المزارعين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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شهد مهرجان التمور الثالث بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة زيارة ما يزيد عن 41 ألف زائر ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، التي تنتج مختلف أصناف التمور، إضافة لتبادل الخبرات بين المنتجين والمسوقين والمهتمين بتصنيع وتسويق التمور من مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن ناصر البدري أن المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى شهر، سجل أرقاماً قياسية من مرتاديه عبر تقديم العديد من الفعاليات والمسابقات والأمسيات الشعرية، إلى جانب أركان خاصة تبرز دور محافظة تربة ومكانتها التاريخية عبر العصور، إضافة لتقديم فقرات خاصة للأطفال.


وأشار إلى أن معرض المنتجات الحرفية التقليدية الذي يعـد شريان المهرجان في نسخته الحالية تميز بتعريف الزائرين بالأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً إلى استمرار المهرجان طيلة فعالياته بإقامة المناشط الثقافية المتنوعة كالمحاضرات والندوات الزراعية التي تبرز أهمية شجرة النخيل وارتباطها بالعادات والتقاليد وبحياة السعوديين على مدى العصور.
وأكد أن المهرجان يستهدف تسويق إنتاج مزارع محافظة تربة من التمور وإبراز مشاركات المزارعين وأصحاب الأعمال والمهتمين بالتمور.

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