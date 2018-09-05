"جريمة حرب جديدة".. حكم إسرائيلي بهدم قرية فلسطينية في الضفة

منظمة التحرير: تهجير سكان "الخان الأحمر" انتهاك للقانون الدولي

أيّدت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، قرار هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي تطور وصفته منظمة التحرير الفلسطينية بأنه "جريمة حرب"، قال قضاة المحكمة الإسرائيلية: "نرفض الالتماسات" التي تطالب بوقف هدم الخان الأحمر".

وأضافوا وفق ما أوردته "سكاي نيوز": الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى؛ سيلغى خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم.

وحذّرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة إسرائيل من أي مساس بقرية الخان الأحمر أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي: القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، قرار مسيّس لتضليل الرأي العام العالمي؛ لإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.

وأضاف: إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار "العليا الإسرائيلية" بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانه؛ هو تَحدّ صارخ لكل العالم، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.