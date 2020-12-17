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محاكمة لسعودي بلا أدلة .. التهمة تخطيط لقتل أستاذه وزميله .. والمسرح أمريكا

فشل الادعاء في تقديمها ومحاميه يرجّح الإفراج عنه بكفالة .. بلاغ وزعم ومسدس

تتابع، اليوم الثلاثاء، المحكمة الفيدرالية في ولاية نيومكسيكو الأمريكية جلسات الاستماع في التهم الموجّهة لطالب سعودي (28 عاماً)، بامتلاك سلاحٍ ناري بشكل غير قانوني، والتخطيط لقتل أستاذ في جامعة نيو مكسيكو التي يدرس فيها الهندسة، وأحد زملائه السابقين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأمريكية، فإن الجلسة الأولى التي بدأت أمس الإثنين لم يتمكن الادعاء فيها من تقديم أيّ أدلة على تهمة التخطيط باستخدام السلاح الناري في قتل عددٍ من الأشخاص، وتعذّر المخبر بأن المتهم لم يعد أيّ قائمة مكتوبة بأسماء الأشخاص الذين خطّط للتخلص منهم.

وبقي المتهم في الحجز منذ يوم الخميس الماضي، وينتظر في حال عدم تقديم الادعاء أيّ أدلة اليوم على التهم الموجّهة للطالب، أن يأمر القاضي بالإفراج عنه بالكفالة- وفقاً لمحاميه.

وشكّك محامي المتهم في الادعاءات، وطالب الادعاء بضرورة تقديم الأدلة على ادعاءاتهم التي مازالت غير مثبتة.

وأشار محامي الدفاع إلى أنه طلب نسخة من مذكرة تفتيش منزل المتهم؛ للتأكّد من الإجراءات القانونية، كما طالب بعددٍ من الوثائق من السلطات المعنية لمراجعة المواد.

وكانت الجهات الأمنية في ولاية نيو مكسيكو، قد قامت يوم الخميس الماضي، بتفتيش منزل الطالب والعثور على سلاح ناري غير مرخص من نوع كليبر كوبرا 380.

وجاء تفتيش منزل المتهم عقب تلقي الجهات الأمنية اتصالاً من أحد الأشخاص يزعم فيه أن الطالب يخطط لقتل أشخاص في الجامعة قبل مغادرته الولايات المتحدة، فيما لم تتضمن الشهادة أيّ أدلة وتفاصيل حول هذه المزاعم، كما لم يثبت على المتهم قيامه بتهديد أيّ شخص.

المحكمة الفيدرالية طالب سعودي سلاح ناري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محاكمة لسعودي بلا أدلة .. التهمة تخطيط لقتل أستاذه وزميله .. والمسرح أمريكا
سبق

تتابع، اليوم الثلاثاء، المحكمة الفيدرالية في ولاية نيومكسيكو الأمريكية جلسات الاستماع في التهم الموجّهة لطالب سعودي (28 عاماً)، بامتلاك سلاحٍ ناري بشكل غير قانوني، والتخطيط لقتل أستاذ في جامعة نيو مكسيكو التي يدرس فيها الهندسة، وأحد زملائه السابقين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأمريكية، فإن الجلسة الأولى التي بدأت أمس الإثنين لم يتمكن الادعاء فيها من تقديم أيّ أدلة على تهمة التخطيط باستخدام السلاح الناري في قتل عددٍ من الأشخاص، وتعذّر المخبر بأن المتهم لم يعد أيّ قائمة مكتوبة بأسماء الأشخاص الذين خطّط للتخلص منهم.

وبقي المتهم في الحجز منذ يوم الخميس الماضي، وينتظر في حال عدم تقديم الادعاء أيّ أدلة اليوم على التهم الموجّهة للطالب، أن يأمر القاضي بالإفراج عنه بالكفالة- وفقاً لمحاميه.

وشكّك محامي المتهم في الادعاءات، وطالب الادعاء بضرورة تقديم الأدلة على ادعاءاتهم التي مازالت غير مثبتة.

وأشار محامي الدفاع إلى أنه طلب نسخة من مذكرة تفتيش منزل المتهم؛ للتأكّد من الإجراءات القانونية، كما طالب بعددٍ من الوثائق من السلطات المعنية لمراجعة المواد.

وكانت الجهات الأمنية في ولاية نيو مكسيكو، قد قامت يوم الخميس الماضي، بتفتيش منزل الطالب والعثور على سلاح ناري غير مرخص من نوع كليبر كوبرا 380.

وجاء تفتيش منزل المتهم عقب تلقي الجهات الأمنية اتصالاً من أحد الأشخاص يزعم فيه أن الطالب يخطط لقتل أشخاص في الجامعة قبل مغادرته الولايات المتحدة، فيما لم تتضمن الشهادة أيّ أدلة وتفاصيل حول هذه المزاعم، كما لم يثبت على المتهم قيامه بتهديد أيّ شخص.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:29 PM

محاكمة لسعودي بلا أدلة .. التهمة تخطيط لقتل أستاذه وزميله .. والمسرح أمريكا

فشل الادعاء في تقديمها ومحاميه يرجّح الإفراج عنه بكفالة .. بلاغ وزعم ومسدس

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خالد علي - الرياض
5
8,093

تتابع، اليوم الثلاثاء، المحكمة الفيدرالية في ولاية نيومكسيكو الأمريكية جلسات الاستماع في التهم الموجّهة لطالب سعودي (28 عاماً)، بامتلاك سلاحٍ ناري بشكل غير قانوني، والتخطيط لقتل أستاذ في جامعة نيو مكسيكو التي يدرس فيها الهندسة، وأحد زملائه السابقين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأمريكية، فإن الجلسة الأولى التي بدأت أمس الإثنين لم يتمكن الادعاء فيها من تقديم أيّ أدلة على تهمة التخطيط باستخدام السلاح الناري في قتل عددٍ من الأشخاص، وتعذّر المخبر بأن المتهم لم يعد أيّ قائمة مكتوبة بأسماء الأشخاص الذين خطّط للتخلص منهم.

وبقي المتهم في الحجز منذ يوم الخميس الماضي، وينتظر في حال عدم تقديم الادعاء أيّ أدلة اليوم على التهم الموجّهة للطالب، أن يأمر القاضي بالإفراج عنه بالكفالة- وفقاً لمحاميه.

وشكّك محامي المتهم في الادعاءات، وطالب الادعاء بضرورة تقديم الأدلة على ادعاءاتهم التي مازالت غير مثبتة.

وأشار محامي الدفاع إلى أنه طلب نسخة من مذكرة تفتيش منزل المتهم؛ للتأكّد من الإجراءات القانونية، كما طالب بعددٍ من الوثائق من السلطات المعنية لمراجعة المواد.

وكانت الجهات الأمنية في ولاية نيو مكسيكو، قد قامت يوم الخميس الماضي، بتفتيش منزل الطالب والعثور على سلاح ناري غير مرخص من نوع كليبر كوبرا 380.

وجاء تفتيش منزل المتهم عقب تلقي الجهات الأمنية اتصالاً من أحد الأشخاص يزعم فيه أن الطالب يخطط لقتل أشخاص في الجامعة قبل مغادرته الولايات المتحدة، فيما لم تتضمن الشهادة أيّ أدلة وتفاصيل حول هذه المزاعم، كما لم يثبت على المتهم قيامه بتهديد أيّ شخص.

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