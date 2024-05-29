"الفيصل" يكرّم أصحاب الإنجازات الرياضية الدولية

منحهم مكافآت استثنائية تقديرًا لجهودهم

سبق ـ الرياض: كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم الثلاثاء النجوم الرياضيين الذين حققوا إنجازات في البطولات الدولية والإقليمية خلال موسم 2018-2019م.

وقال الحساب الرسمي للأولمبية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكرّم عددًا من لاعبي المنتخبات السعودية الذين حققوا عددًا من الإنجازات الدولية خلال موسم 2018-2019م مكافآت استثنائية تقديرًا لجهودهم".