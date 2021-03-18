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"الزامل": "نور الرياض" سيكون احتفالًا سنويًا عالميًا

مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

أفاد مدير مشروع الرياض آرت، المهندس خالد الزامل، أن الرياض تشهد اليوم انطلاق احتفال "نور الرياض" في نسخته

الأولى الذي سيكون احتفالًا سنوياً عالميًا، يجذب فيه الفن والفنانين العالميين والمحليين لعرض إبداعاتهم في أرجاء العاصمة.

وذكر أن الرياض ستصبح مقصدًا لعرض آخر إبداعات الفنانين العالميين، مبينًا أن المعرض يستهدف جميع شرائح المجتمع، مع التأكيد

على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "الزامل": احتفال "نور الرياض" سيستمر لمدة 17 يومًا، على أن تتواصل أعمال معرض نور على نور لثلاثة أشهر لضمان إمكانية

زيارته والاستمتاع بما يضمّه بين جنباته من أعمال فنية عالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزامل": "نور الرياض" سيكون احتفالًا سنويًا عالميًا
سبق

أفاد مدير مشروع الرياض آرت، المهندس خالد الزامل، أن الرياض تشهد اليوم انطلاق احتفال "نور الرياض" في نسخته

الأولى الذي سيكون احتفالًا سنوياً عالميًا، يجذب فيه الفن والفنانين العالميين والمحليين لعرض إبداعاتهم في أرجاء العاصمة.

وذكر أن الرياض ستصبح مقصدًا لعرض آخر إبداعات الفنانين العالميين، مبينًا أن المعرض يستهدف جميع شرائح المجتمع، مع التأكيد

على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "الزامل": احتفال "نور الرياض" سيستمر لمدة 17 يومًا، على أن تتواصل أعمال معرض نور على نور لثلاثة أشهر لضمان إمكانية

زيارته والاستمتاع بما يضمّه بين جنباته من أعمال فنية عالمية.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
04:37 PM

"الزامل": "نور الرياض" سيكون احتفالًا سنويًا عالميًا

مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد مدير مشروع الرياض آرت، المهندس خالد الزامل، أن الرياض تشهد اليوم انطلاق احتفال "نور الرياض" في نسخته

الأولى الذي سيكون احتفالًا سنوياً عالميًا، يجذب فيه الفن والفنانين العالميين والمحليين لعرض إبداعاتهم في أرجاء العاصمة.

وذكر أن الرياض ستصبح مقصدًا لعرض آخر إبداعات الفنانين العالميين، مبينًا أن المعرض يستهدف جميع شرائح المجتمع، مع التأكيد

على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "الزامل": احتفال "نور الرياض" سيستمر لمدة 17 يومًا، على أن تتواصل أعمال معرض نور على نور لثلاثة أشهر لضمان إمكانية

زيارته والاستمتاع بما يضمّه بين جنباته من أعمال فنية عالمية.

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