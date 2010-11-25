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وزير النقل يشكر القيادة إثر صدور الموافقة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية

تدشّن مرحلة جديدة من الاستثمارات الكبيرة وإطلاق المشروعات

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية.

وبهذه المناسبة، بيّن الجاسر أن هذه الموافقة الكريمة تدشن مرحلة جديدة من تمكين قطاع الخطوط الحديدية في المملكة؛ نظرًا للاستثمارات الكبيرة لتي تشهدها المملكة في إطلاق مشروعات النقل بالخطوط الحديدية بين المدن وداخل المدن عبر مشاريع المترو، ومن أبرز سمات التعديلات، منع التعديات على الخطوط الحديدية بكافة أشكالها وحماية بنيتها التحتية، وحفظ سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف "الجاسر" أن نظام النقل بالخطوط الحديدية المحدّث يأتي متكاملًا بما يكفل تحقيق معدلات أعلى في ضبط التعديات على حرم الخطوط الحديدية والمرافق المتصلة بها بشكل عام وحماية المرخصين، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع، ويمكّن الهيئة العامة للنقل من قيامها بأدوارها الرقابية والإشرافية في قطاع الخطوط الحديدية.

كما أشار "الجاسر" في معرض حديثه إلى أن الدولة -رعاها الله- وامتدادًا لدعمها اللا محدود لقطاع الخطوط الحديدية؛ تؤكد في إقرارها لهذا التحديث ومن خلال إضافة المواد المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية ضمن النظام، حرصها على رعاية حقوق المرخصين والمستفيدين؛ لضمان البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع؛ حيث يتواكب النظام المحدث مع الهيكلة الجديدة، ويدفع نحو حوكمة مشاريع الخطوط الحديدية في المملكة، كما سيعزز هذا التحديث من قدرة القطاع الخاص وتحفيزه للدخول في استثمارات الخطوط الحديدية العالية التنوع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص التوطين في هذه الصناعة الحيوية.

وزير النقل الهيئة العامة للنقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يشكر القيادة إثر صدور الموافقة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية
سبق

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية.

وبهذه المناسبة، بيّن الجاسر أن هذه الموافقة الكريمة تدشن مرحلة جديدة من تمكين قطاع الخطوط الحديدية في المملكة؛ نظرًا للاستثمارات الكبيرة لتي تشهدها المملكة في إطلاق مشروعات النقل بالخطوط الحديدية بين المدن وداخل المدن عبر مشاريع المترو، ومن أبرز سمات التعديلات، منع التعديات على الخطوط الحديدية بكافة أشكالها وحماية بنيتها التحتية، وحفظ سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف "الجاسر" أن نظام النقل بالخطوط الحديدية المحدّث يأتي متكاملًا بما يكفل تحقيق معدلات أعلى في ضبط التعديات على حرم الخطوط الحديدية والمرافق المتصلة بها بشكل عام وحماية المرخصين، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع، ويمكّن الهيئة العامة للنقل من قيامها بأدوارها الرقابية والإشرافية في قطاع الخطوط الحديدية.

كما أشار "الجاسر" في معرض حديثه إلى أن الدولة -رعاها الله- وامتدادًا لدعمها اللا محدود لقطاع الخطوط الحديدية؛ تؤكد في إقرارها لهذا التحديث ومن خلال إضافة المواد المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية ضمن النظام، حرصها على رعاية حقوق المرخصين والمستفيدين؛ لضمان البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع؛ حيث يتواكب النظام المحدث مع الهيكلة الجديدة، ويدفع نحو حوكمة مشاريع الخطوط الحديدية في المملكة، كما سيعزز هذا التحديث من قدرة القطاع الخاص وتحفيزه للدخول في استثمارات الخطوط الحديدية العالية التنوع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص التوطين في هذه الصناعة الحيوية.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:01 AM

وزير النقل يشكر القيادة إثر صدور الموافقة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية

تدشّن مرحلة جديدة من الاستثمارات الكبيرة وإطلاق المشروعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية.

وبهذه المناسبة، بيّن الجاسر أن هذه الموافقة الكريمة تدشن مرحلة جديدة من تمكين قطاع الخطوط الحديدية في المملكة؛ نظرًا للاستثمارات الكبيرة لتي تشهدها المملكة في إطلاق مشروعات النقل بالخطوط الحديدية بين المدن وداخل المدن عبر مشاريع المترو، ومن أبرز سمات التعديلات، منع التعديات على الخطوط الحديدية بكافة أشكالها وحماية بنيتها التحتية، وحفظ سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف "الجاسر" أن نظام النقل بالخطوط الحديدية المحدّث يأتي متكاملًا بما يكفل تحقيق معدلات أعلى في ضبط التعديات على حرم الخطوط الحديدية والمرافق المتصلة بها بشكل عام وحماية المرخصين، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع، ويمكّن الهيئة العامة للنقل من قيامها بأدوارها الرقابية والإشرافية في قطاع الخطوط الحديدية.

كما أشار "الجاسر" في معرض حديثه إلى أن الدولة -رعاها الله- وامتدادًا لدعمها اللا محدود لقطاع الخطوط الحديدية؛ تؤكد في إقرارها لهذا التحديث ومن خلال إضافة المواد المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية ضمن النظام، حرصها على رعاية حقوق المرخصين والمستفيدين؛ لضمان البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع؛ حيث يتواكب النظام المحدث مع الهيكلة الجديدة، ويدفع نحو حوكمة مشاريع الخطوط الحديدية في المملكة، كما سيعزز هذا التحديث من قدرة القطاع الخاص وتحفيزه للدخول في استثمارات الخطوط الحديدية العالية التنوع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص التوطين في هذه الصناعة الحيوية.

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